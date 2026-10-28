"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном продвижении" в урегулировании российско-украинской войны. По его словам, американская сторона рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп снова дал понять, что переговорная инициатива США нацелена на организацию прямой встречи руководителей двух конфликтующих государств. Заявление американского президента опубликовал канал Rapid Response 47.

Главные детали заявления

По оценке главы Белого дома, переговорный процесс вышел на этап, позволяющий говорить о реальных перспективах завершения военных действий.

Точная дата и место проведения предполагаемой встречи пока официально не объявлены. Однако в Вашингтоне утверждают, что рабочие контакты дипломатических ведомств продолжаются.

"Я считаю, что мы существенно продвигаемся по вопросу России и Украины и рассчитываю вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским", – подчеркнул американский президент.

Стоит отметить, что президент США далеко не впервые оптимистично оценивает динамику мирного процесса и публично заявляет, что рассчитывает организовать трехстороннюю или прямую встречу Путина и Зеленского "очень скоро". Впрочем, еще месяц назад Трамп заявлял, что личная встреча Путина и Зеленского "необязательна" для мирного урегулирования.

Параллельно с этим Трамп выступает против усиления или расширения санкций против РФ во время переговоров, считая, что это может помешать заключению сделки.

Позиция Киева о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что готов к личной встрече с российским диктатором либо же к трехсторонним переговорам лидеров стран, включая президента США.

Более того, украинский президент регулярно говорил, что именно встреча на уровне лидеров государств позволит обсудить наиболее "чувствительные" вопросы, включая территории и организацию поствоенного сосуществования двух стран.

В то же время Зеленский ставит четкие рамки. По его словам, Украина не признает оккупированные территории российскими и не будет юридически от них отказываться. Также он категорически против снятия санкций с России до достижения справедливого мира, так как это только укрепит позиции Кремля.

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