"Мы согласились, но…" Путин озвучил условие для участия Европы в переговорах по Украине

Диктатор РФ Владимир Путин допустил участие европейских стран в будущих переговорах о завершении войны в Украине, однако выдвинул для этого отдельное условие. Представители Европы должны сначала посетить Москву, чтобы обсудить свои предложения с российской стороной.

Об этом российский президент заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Его слова цитирует российская служба BBC.

Путин объяснил свою позицию тем, что вопросы безопасности Украины, по его мнению, необходимо рассматривать в контексте общеевропейской безопасности. В то же время он заявил, что обсуждать безопасность Европы без участия самих европейских стран было бы нелогично.

"Мы согласились, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность. Но было бы странно обсуждать безопасность Европы без Европы. Поэтому мы согласились [на подключение европейцев], но сначала они должны приехать в Москву, чтобы мы обсудили это с ними", – сказал российский диктатор.

Ранее Москва выступала против непосредственного участия европейских представителей в трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США. Вместо этого американская сторона настаивала на привлечении европейцев уже к следующей встрече.

В частности, во время переговоров в Абу-Даби представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Европейской комиссии встречались с украинской и американской делегациями. Однако непосредственно в трехсторонних переговорах с участием России они не участвовали.

Тогда глава российской делегации Владимир Мединский назвал европейских представителей "туристами".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в китайском Шэньчжэне завершился первый трехсторонний саммит президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Участники не выступили с совместным заявлением, как анонсировали ранее, однако позднее согласовали декларацию "о мире", в которой не упоминается Украина.