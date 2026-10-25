"Мы не требуем, а предлагаем": Зеленский рассказал об ожиданиях от трехсторонних переговоров в ноябре. Видео

Украина готова к трехсторонним переговорам на уровне технических групп в ноябре, которые должны завершиться конкретными результатами. Среди возможных договоренностей – энергетическое перемирие, вопросы моря и зерна, а также обмен пленными по формуле "всех на всех".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Алле Мазур. Разговор вышел на Youtube-канале "ТСН".

По словам Зеленского, американская сторона спросила его, какого конкретного результата Украина ожидает от переговоров. Президент ответил, что они могли бы привести к завершению войны уже в ноябре, однако для этого необходима также встреча на уровне лидеров.

"Без лидеров этого полностью не будет", – отметил глава государства.

Если договориться о завершении войны не удастся, Украина предлагает достичь договоренностей об энергетическом перемирии, море, зерне и обмене всех пленных на всех.

Зеленский подчеркнул, что Украина ничего не требует от американской стороны, а предлагает возможные пути достижения результата. Уже в ноябре станет понятно, действительно ли российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам. Если же его заявления – лишь политический трюк, призванный избежать эскалации отношений с США накануне выборов, это быстро выяснится, отметил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский назвал условия справедливого мира для Украины. По его словам, прекращение огня должно стать первым шагом к работе над мирным планом, а для длительного мира необходимы сильная украинская армия и надежные гарантии безопасности.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость поддержки партнеров для содержания армии, восстановления Украины и защиты от возможного повторного нападения России.