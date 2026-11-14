Блог | Мы были правы в 2000-м: нам нужна парламентская республика

Хочу вернуться к моему пониманию будущего.

В 2000-м с единомышленниками в программе партии "Яблоко" записали: нам нужна сугубо парламентская республика. Президент по образцу Германии.

Уверен, мы были правы. Начинать нужно с нашей Конституции и, конечно, с несправедливыми пенсиями.