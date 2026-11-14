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Новости политики / Мнения
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Мы были правы в 2000-м: нам нужна парламентская республика
Верховная Рада Украины.
Источник: Getty
Хочу вернуться к моему пониманию будущего.
В 2000-м с единомышленниками в программе партии "Яблоко" записали: нам нужна сугубо парламентская республика. Президент по образцу Германии.
Уверен, мы были правы. Начинать нужно с нашей Конституции и, конечно, с несправедливыми пенсиями.
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Источник:Фейсбук Михаила Бродского
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