"Мы боремся за свободу": Зеленский рассказал о попытках России его убить

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия уже несколько раз пыталась его убить. По его словам, информацию о подготовке покушений он получает из различных источников.

В то же время Зеленский рассказал, что не может изменить свой график и усилить охрану. Об этом шла речь в его интервью американскому телеканалу NBC News.

Попытки убийства

По версии украинского президента, страна-агрессор РФ уже несколько раз готовила не него покушение. Также Зеленский заявил, что продолжает регулярно получать сообщения о возможных попытках убийства.

В частности, президент Украины сказал, что такие данные регулярно поступают от представителей медиа, разведывательных служб и непосредственно от его личных охранников.

Специалисты, отвечающие за безопасность главы государства, призывают Зеленского проявлять максимальную осторожность и требуют существенно изменить свой график. Однако по версии президента он отказывается переходить к полной изоляции, и утверждает, что жизнь в постоянном страхе "противоречит фундаментальным ценностям".

"Они говорят, что нужно быть осторожным. Изменить свой график и усилить охрану. Но я не могу так жить. Иначе это будет не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу", – заявил Зеленский.

На вопрос о том, готов ли он умереть ради Украины, Зеленский не стал отвечать прямо. В то же время глава государства заявил, что "делает то, что должен делать президент".

"Мы сейчас на войне и понимаем, что можем погибнуть. Многие военные живут и воюют, осознавая это. Они борются за нашу страну, за жизнь наших детей и внуков, за их будущее", – рассказал президент.

Напомним, в начале 2026 года Зеленский говорил, что Россия неоднократно пыталась ликвидировать его. Со временем глава государства адаптировался к постоянной угрозе и больше не испытывает страха.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше суд поставил точку в деле о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Правоохранители доказали, что за преступлением стояло сотрудничество с российской разведкой.