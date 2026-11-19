Блог | Мечта о новой Ялте разбилась о Керченский мост

Российская пропаганда готовила свою и мировую аудиторию к тому, что эти встречи лидеров ядерных держав будут как "Ялта-2". Все ждали "главную фотку" этого мероприятия, будто Рузвельт, Сталин, Черчилль сидят в креслах и загадочно улыбаются. У российской делегации были огромные надежды на то, что они будут предлагать раздел мира на сферы влияния, а все их предложения и пожелания будут внимательно выслушаны и благополучно учтены: ок, этот регион ваш, этот регион наш, будем теперь влиять, будем распределять разные ресурсы и так далее.

Но накануне что-то произошло, из-за чего российской делегации, по-хорошему, вообще не следовало туда ехать с таким позором. Ведь этот "Крымский" мост настолько символичен, российская пропаганда вложила в него за эти годы так много смыслов, что ее действительно услышали в мире. Этот "Крымский" мост действительно стал символом новой "российской империи". Ведь это был первый шаг к новым большим владениям этой империи. Очевидно, следующий шаг – это русский мост через Дунай. Дальше – мосты через Одер, Вислу, Рейн. То есть Путин по сценарию должен был захватить всю Европу до конца 2026 года. Ага, сразу после Малой Токмачки.

Так вот, накануне произошло нечто такое, что путена не только не выслушали, но еще и посадили за другой стол на торжественном ужине. Чтобы этот неудачник не слушал, о чем разговаривают лидеры США и КНР. Зачем ему эта информация, действительно? И произошло вот что: он должен был приехать хотя бы не с новостями о том, что он захватил Малую Токмачку, так хотя бы с новостями о том, что он перерезал логистику Украины по Днепру. Этого не произошло. Вместо этого он приехал с новостями о том, что ВСУ разбили его прославленный мост через Керченский пролив. Тот самый мост, которым он гордился на весь мир, который был первым шагом к мосту через Рейн.

В общем, если это и будет "Ялта-2", то путен там – в роли уборщика.