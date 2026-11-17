"Можно жестче": в Кремле заявили, что согласны со словами Трампа о войне в Украине

В Кремле согласились с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Россия не использует все свои возможности в войне против Украины. Там уверены, что Москва могла бы действовать значительно жестче.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопросы СМИ. Вместе с тем оценивать, насколько сильнее готова действовать РФ, он цинично предложил военным.

Что сказал Песков

Во время общения с журналистами пресс-секретарь Владимира Путина, конечно же, встал на сторону главы Белого дома и сказал, что Россия якобы еще и жалеет Украину в плане применения военной силы.

"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче", – выдал Песков.

На уточняющий вопрос о том, насколько жестче могли бы быть действия России, рупор Кремля посоветовал спросить военных.

"Это у военных спрашивайте".

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что позиция российского диктатора Владимира Путина относительно войны против Украины постепенно смягчается. Он также предположил, что глава Кремля стремится завершить боевые действия, хотя имеет возможность усилить атаки.

"Я думаю, что он немного отступает. Я думаю, что он мог бы быть жестче. Откровенно говоря, я думаю, что он мог бы быть намного жестче", – сказал Трамп.

Напомним, Трамп предположил, что после завершения войны территория Украины может измениться и "будет иметь немного другие очертания". Американский лидер выразил уверенность, что мирного соглашения между Киевом и Москвой удастся достичь в ближайшее время.

Как писал OBOZ.UA, Песков заявил, что Россия не собирается давать Украине возможность восстановить силы и не заинтересована во временном перемирии. Он добавил, что Москва стремится к "миру на столетия", а так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться, пока переговоры не приведут к такому результату.