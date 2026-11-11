"Может действительно ускорить завершение войны": в МИД озвучили послание Украины на переговорах в Абу-Даби

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным может ускорить завершение войны. Эту позицию Украина озвучила во время переговоров в Абу-Даби. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал основные месседжи украинской стороны.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины на своем официальном канале. Сибига подчеркнул, что Киев предлагает партнерам несколько направлений для обсуждения, в частности прекращение боевых действий и гарантии безопасности.

Киев предлагает партнерам не... Источник: Министерство иностранных дел Украины Развернуть

По словам Андрея Сибиги, главное послание украинской делегации на переговорах в Абу-Даби состоит из трех пунктов. Речь идет о деэскалации и предложенных Украиной вариантах перемирия, гарантиях безопасности, а также встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел отметил, что лично убежден в способности такой встречи ускорить завершение войны.

Отдельно Сибига подчеркнул, что Украина предлагает собственные подходы к установлению перемирия. Они касаются не только Черного моря, но и энергетической сферы.

Предложения о перемирии

Украинская сторона уже передала свои предложения международным партнерам. Теперь Киев ожидает ответа России.

"Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян", – добавил Андрей Сибига.

Таким образом, во время переговоров в Абу-Даби Украина настаивает на обсуждении конкретных шагов по деэскалации, гарантий безопасности и возможности прямой встречи лидеров двух государств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне заявили в Абу-Даби, что якобы захватили половину территории Донбасса, которую контролирует Украина.