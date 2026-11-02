"Может быть разъярен": в НАТО опасаются усиления давления Трампа на Альянс в случае поражения на промежуточных выборах – Politico

Европейские страны – члены НАТО опасаются, что возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября побудит главу Белого дома Дональда Трампа усилить давление на Альянс. В частности, американский президент может прибегнуть к сокращению военного присутствия США в Европе и уменьшить финансовую поддержку НАТО.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов НАТО. По их мнению, если демократы получат контроль над Конгрессом и ограничат возможности Трампа во внутренней политике, он может сосредоточиться на внешней, где у него больше свободы действий.

Тогда американский лидер может попытаться закрепить свое политическое наследие на международной арене. По словам трех дипломатов, одним из возможных шагов станет вывод из Европы еще тысяч американских военнослужащих.

"Обычно президенты, которые теряют политическое влияние, прибегают к внешней политике, в которой сочетаются разочарование и авантюризм", – отметил один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны. Он добавил, что нападки на НАТО "похоже, являются неотъемлемой частью мировоззрения Трампа".

"Он может быть очень зол. Если это так, он будет очень жестким", – сказал один из дипломатов Альянса.

В Белом доме, напротив, подчеркивают вклад Дональда Трампа в деятельность НАТО. Помощница пресс-секретаря администрации Оливия Уэллс заявила Politico, что американский президент сделал для Альянса больше, чем кто-либо другой. В то же время, по ее словам, он по-прежнему убежден, что союзники по НАТО должны были поддержать США в войне с Ираном.

Европейских союзников также беспокоит пересмотр численности американского военного контингента в Европе, который должны завершить до декабря. Трое дипломатов предполагают, что в случае потери республиканцами большинства в Конгрессе Трамп может прибегнуть к более масштабному выводу войск, чтобы заручиться поддержкой сторонников движения MAGA.

Среди других возможных шагов Вашингтона – сокращение взносов в фонды НАТО, ограничение программы PURL, которая предусматривает закупку вооружений для Украины при поддержке Альянса, а также дальнейшее сближение с Россией.

В то же время не все союзники разделяют опасения по поводу возможных шагов Вашингтона против НАТО. Министр обороны Черногории Драган Крапович заметил, что разговоры о выходе США из Альянса ведутся постоянно, однако до сих пор ни одного такого решения принято не было.

Другой дипломат НАТО усомнился, что дальнейшие действия Трампа вообще можно спрогнозировать. По его словам, для обоснованных прогнозов нужен объект исследования, принимающий рациональные решения, однако он не считает, что нынешний президент США соответствует этому критерию.

Возможное поражение республиканцев может повлиять и на работу Пентагона – в частности, привести к кадровым изменениям и сказаться на планах американского оборонного ведомства.

Министр обороны США Пит Хегсет потерял поддержку части законодателей из-за отказа регулярно отчитываться перед Конгрессом о бюджетах и военных операциях. На этом фоне появились предположения, что в случае серьезного поражения республиканцев на промежуточных выборах он может оставить свой пост. Среди возможных причин называют и расследование, которое может инициировать Конгресс, если контроль над ним перейдет к демократам.

Такое расследование может парализовать работу Хегсета и его команды и поставить администрацию Трампа в сложное положение. Если министр все же уйдет в отставку, в Пентагоне начнется переходный период, который может отложить решение о выводе американских войск из Европы на несколько недель или даже месяцев.

Что известно о промежуточных выборах в США

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп пригрозил наложить вето на предложения демократов, если они получат большинство в Конгрессе США. Он заявил, что в конечном итоге оппонентам придется договариваться с ним.

На промежуточных выборах 3 ноября американцы будут выбирать всех членов Палаты представителей и треть Сената. У демократов есть шансы вернуть большинство в нижней палате Конгресса, а при благоприятном для них результате – и в Сенате.

Как писал OBOZ.UA, за две недели до выборов рейтинг одобрения работы Трампа упал до рекордно низких 31%. При этом опрос Reuters/Ipsos показал, что среди зарегистрированных избирателей 47% готовы поддержать демократов на выборах в Конгресс, тогда как республиканцев – 35%.