Блог | Москва еще хуже России, а в Штатах круговая порука

1. Согласно сентябрьскому опросу, как следует из недавней [27.10] публикации в DW, – за продолжение боевых действий против Украины было уже только 27% жителей Мордора

(а за переход к мирным переговорам высказались 64% опрошенных мордорян).

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Однак у столиці хочуть бойових дій цілих 46%.

В серпні ж за війну були в РФ у цілому – 31%, у Москві – 51%, тобто за місяць бажаючих воювати стало менше на 4-5 відсоткових пункти, але різниця між столицею й країною майже не змінилась: просто вона, ця різниця, була на рівні 20 відсоткових пунктів, а стала 19.

Тож Москва все ще хоче війни значно більше, ніж Росія.

А Кремль, звісно, – ще більше, ніж Москва.

Зауважу з цього приводу: в журналістів чомусь прийнято використовувати замість назви країни назву її столиці – не США, а Вашингтон, не Мордор, а Москва, не Україна, а Київ.

Чи навіть вживають слова, які взагалі означають щось достатньо місцеве: Білий дім, Кремль, Банкова тощо.

Такий, бля, шарм.

Звичка погана.

Треба позбуватися.

Бо варто відрізняти.

Приміром, Росія, Москва й Кремль – це "три великі різниці".

[Німці, між іншим, свого часу демонстративно призначили столицею зовсім маленький і майже прикордонний Бонн, підкреслюючи таким чином тимчасовість "неповної" Німеччини, але ж пропаганда країн "східного табору" не менш навмисно постійно казала про "політику Бонна".]

2. Повідомляють, що генеральний інспектор Пентагону (насправді – зрозуміло, не будівлі з 5 кутами, а "Міністерства війни" Сполучених Штатів) відмовився проводити незалежне розслідування перебоїв і обмежень швидкості супутникового зв’язку Starlink та Starshield в Україні.

Нагадаю в зв’язку з цим, що на футбольній першості світу в США вже працювало нове правило: хто сам собі рукою затуляє рота – автоматично визнається винним у неподобстві.

І відповідно одразу видаляється.

Однак у Мінвійни "своїх не здають".

А от Зеленський каже прямо, що для отримання американських ракет Україні не вистачає підпису міністра війни Гегсета.

Чи, може, справжня правда, трампампам, глибше?