Москва пытается вбить клин между странами Европы: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Кремля о переговорах

Кремль пытается посеять недоверие между европейскими странами, чтобы подорвать переговорную позицию Европы по российско-украинской войне. Кремль не хочет видеть европейцев, которые не соглашаются на ультиматумы Москвы о "возвращении НАТО к границам 1997 года".

Очередным поводом для достижения этой цели стал разговор российского диктатора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере: после него в Кремле заявили о "непоследовательности" Европы. Что означают последние заявления, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Чего добивается Кремль

Аналитики считают, что Кремль пытается вбить клин между европейскими странами, подорвать переговорную позицию Европы по войне в Украине и исключить европейских представителей из мирных переговоров, пока они не согласятся с требованиями России, включая возвращение НАТО к границам 1997 года.

Помощник Путина Юрий Ушаков 29 октября заявил, что Европа, мол, не имеет единой и последовательной позиции относительно телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 27 октября. Москва же, по его словам, не ожидала такой "непоследовательности".

Ушаков заявил, что Москва согласилась только на трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в ноябре, а Европу на них "никто и не думал приглашать". По словам помощника Путина, России придется вести переговоры с людьми, которые Москве "несимпатичны", однако это будет не сейчас.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем заявил, что Россия должна поддерживать европейских представителей, которые понимают необходимость диалога с Кремлем в контексте мирных переговоров.

А представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила европейских лидеров в продолжении демонстрации нежелания обсуждать "российские интересы" и озвучивании "нереалистичных требований к Москве".

Аналитики ISW считают, что заявления российских чиновников за последние два дня имеют единственную цель.

"Кремль пытается лишить европейцев места за столом переговоров, пока они не согласятся на требование России от декабря 2021 года, чтобы НАТО сократило свое присутствие в Европе до границ 1997 года, что фактически равнозначно разрушению альянса НАТО и требует пересмотра архитектуры безопасности Европы. Кремль также пытается использовать разговор Путина 27 октября со Стуббом и Стере, чтобы посеять недоверие между европейскими государствами и таким образом ослабить переговорную позицию Европы по войне в Украине", – говорится в материале.

Россия вновь будет требовать от Украины односторонних уступок

Кремль, считают аналитики, также будет требовать от Украины односторонних уступок просто для того, чтобы Россия согласилась участвовать в любых содержательных мирных переговорах в любом формате.

29 октября Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры между Соединенными Штатами, Украиной и Россией в Абу-Даби состоятся после 4 ноября (Дня народного единства России), но отметил, что окончательная дата будет зависеть от "ситуации на поле боя и общей ситуации".

Ушаков также отметил, что Россия будет следить за тем, наносит ли Украина масштабные удары до, во время и после 4 ноября, намекая, что переговорная позиция России будет зависеть от одностороннего прекращения Украиной дальнобойных ударов – тогда как от взаимного прекращения таких ударов Кремль неоднократно отказывался.

"Кремлевские чиновники неоднократно использовали преувеличенные заявления о продвижении России на поле боя как рычаг влияния во время мирных переговоров, чтобы добиться односторонних уступок от Украины, часто представляя такие уступки как предварительные условия для любых содержательных мирных переговоров. Остается неясным, о какой именно обусловленности идет речь в заявлениях Ушакова от 29 октября, но Кремль, вероятно, выдвигает условия, чтобы установить произвольные предварительные требования, предполагающие односторонние уступки Украины для возобновления мирных переговоров, и представить Украину как препятствие на пути к миру, если Украина не примет эти требования", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" относительно планов по Украине.

В разговоре он снова озвучил привычный набор кремлевских прихотей и потребовал отдать ему Донбасс и дать России право решать, кто может вступать в НАТО.В разговоре он снова озвучил привычный набор кремлевских прихотей и потребовал отдать ему Донбасс и дать России право решать, кто может вступать в НАТО.