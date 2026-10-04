"Москва хочет запугать Европу": посол ЕС Матернова отреагировала на удар РФ по Северному мосту в Киеве

Европейские посольства продолжат работу в Киеве, несмотря на российские угрозы в адрес дипломатов и атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на Северный мост. Поскольку Россия идет на все большие риски, ЕС "усилит меры, чтобы заставить ее платить более высокую цену".

Об этом заявила Катарина Матернова, посол Европейского Союза в Украине. В воскресенье, 4 октября, на своей странице в Facebook она отреагировала на усиление вражеских обстрелов.

Поддержка Украины будет продолжаться

"Россия заявляет, что иностранные дипломаты должны покинуть Киев, иначе рискуют жизнью. Мы остаемся", – подчеркнула представительница ЕС.

Накануне МИД РФ отдельно упомянул посольства, которые продолжают работать в Киеве, и иностранных чиновников, которые продолжают посещать страну. В Кремле "предупредили": мол, если с иностранцами что-то случится, то "ответственность будет лежать на них самих". Это не так. "Ответственность за российские атаки несет Россия! И никто другой", – отметила Матернова.

Она напомнила, что утром в воскресенье агрессор в очередной раз обстрелял Северный мост в столице. "Эти повторяющиеся атаки нарушают сообщение между двумя берегами Днепра. Люди здесь беспокоятся о том, как добраться на работу, как увидеться с родными и как безопасно вернуться домой", – рассказала посол.

Она пояснила, что Москва стремится запугать Европу, чтобы та прекратила помощь Украине. Этого не произойдет, заверила Матернова.

Представительство Евросоюза в Киеве "уделяет серьезное внимание безопасности персонала", но работу не прекращает. Точно так же продолжают функционировать посольства всех стран ЕС.

Только в этом году Европейский Союз утвердил планы оборонных закупок для Украины на 28,3 миллиарда евро. Отдельный пакет на 6,6 миллиарда евро будет направлен на военную помощь.

"Мы также продвигаемся вперед с самыми масштабными в истории санкционными списками против России. На этой неделе мы ввели новые санкции в связи с депортацией украинских детей. Поскольку РФ идет на все большие риски, мы усиливаем меры, чтобы заставить ее платить более высокую цену. Наша поддержка Украины продолжается", – подытожила Матернова.

Посол поделилась кадром атак... Источник: Facebook Катарина Матернова Развернуть

Полный текст сообщения (на языке оригинала). Источник: Скриншот из Facebook Катарины Матерновой

Как писал OBOZ.UA, российское министерство обороны заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это станет "ответом" на заявления президента Владимира Зеленского об атаках на российскую нефтяную инфраструктуру.