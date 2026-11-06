Блог | "Мистер Вето" может стать мистером бессилия: способен ли Конгресс обойти Трампа

Вполне вменяемые эксперты и трамписты говорят, что Трамп может продолжать править, используя Вето бесконечно, законы не будут утверждаться, демократы ничего не добьются. Ведь для преодоления вето президента, которое он может наложить на любой закон, надо две трети сената и палаты представилей.

На самом деле не все так радужно для мистера Вето. Давайте посмотрим на вариант 1:

Демократы хотят пробить закон, который не нравится Трампу. Например, выделить финансовую и военную помощь Украине. Но Трамп, конечно, наложит вето, хотя обе палаты большинством проголосуют за. Что делают демократы. Берут важный для Трампа закон. Например, бюджет для министерства обороны США. Ой извините, министерства войны. Надо выделить только то денег на зарплаты военнослужащим. На разработки новых вооружений, на закупки боеприпасов. И туда, мелким шрифтом, в подпункте вписываем: выделить столько-то денюшек и Украине. И еще Томагавки передать. Вот пожалуйста, товарищ Трамп, подпишите бюджет для Пентагана! Куда он денется? Ну может конечно вето наложить. Ну Конгресс скажет, ок, деньгов Пентагону не видать. Ждем подписи президента. А солдаты кушать хотят. Заводы Локхид Мартин ждут деньги для производства. А Трамп в доле. А они ему на выборы денег подкинули. "да ты что, не подписываешь?". Что ответит Трамп? Там помощь Украине, не подпишу? Ну серьезно.

Ну ладно, вариант номер Б. Раз вариант номер 1 не прошел

2/3 преодолеть не так сложно. Возьмем самый оптимистический вариант. В сенате уже есть 54 голоса из 100. На 2 еще ждем результатов, но похоже, что демы выиграют. То бишь 56. Для преодоления вето нужно 67 голосов. То есть надо перетянуть 11 голосов из 44 чтобы проголосовали против вето Трампа. В условиях когда Трамп уже токсчичен для республиканцев. Когда голосовать не с ним это плюс в твоей избирательной карме, а не минут. Неужели это так невозможно переубедить одного из четырех?

В нижней палете ситуация аналогичная. Уже твердо есть 253 демократа. Предсказывают 260+ почти точно. Если вдруг все пройдут это 278, до 290 это всего чуть-чуть. 30 голосов от того, что сейчас предсказывают. И 12 в самом оптимистичном варианте. То есть 30 из 75 по предсказаниям или 12 из 57 в оптимистичном? Вам кажется это невозможным? Мне нет.

Мне кажется, нас ждут интересные времена. В хорошем смысле. И оптимистичные для Украины. Я очень надеюсь.