"Сужу не эмоциями, а результатом": Лубинец ответил на упреки по поводу "теплого" общения с российской омбудсменкой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на критику из-за слишком доброжелательного общения с российской омбудсменкой. Чиновник пояснил, что считает эмоциональную реакцию на таких встречах приоритетом, поскольку сосредоточен на практических результатах.

Об этом Лубинец рассказал во время пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии. Информацию о договоренности с российской стороной собрал OBOZ.UA.

Во время обсуждения этой ситуации ему советовали не сдерживать эмоций во время личной встречи с российской коллегой. В частности, предлагали высказать ей все, что накопилось, даже в резкой форме.

Однако Лубинец пояснил, что его поведение на таких встречах обусловлено не личным отношением к собеседнице, а необходимостью выполнять должностные обязанности. Прежде всего он стремится договариваться о конкретных шагах, которые могут дать результат для Украины.

"Забрать сразу, договориться о следующих эвакуациях, гуманитарных миссиях, обменных процессах и именно в такой последовательности. Пока я на этой должности, я руководствуюсь не эмоциями, а результатом. Если результат есть, оценивайте его", – отметил чиновник.

Режим тишины, который действовал с 27 октября по 1 ноября в оккупированных Олешках на Херсонщине, завершился. За это время украинской стороне удалось доставить гуманитарную помощь местным жителям и вывезти из города гражданских, которые хотели эвакуироваться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Россия выполнили договоренности о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках на Херсонщине. Во время операции удалось доставить местным жителям гуманитарную помощь, организовать выезд людей по выбранным ими направлениям и провести репатриационные мероприятия.