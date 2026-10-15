"Минимальное требование": Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России и назвал условие, при котором они будут прекращены

После трехдневного перерыва Украина снимает ограничения и возобновляет атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Пауза в ударах по российской энергетике была взята по просьбе Соединенных Штатов.

Однако, пока Киев соблюдал договоренности, Россия продолжала террор. Об этом в интервью изданию Financial Times сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Давление США и проблемы с разведданными

Глава государства подчеркнул, что Украина в одностороннем порядке сделала шаг к деэскалации. Впрочем, страна-агрессор РФ продолжала наносить массированные удары по украинской энергосистеме и убивать мирных граждан.

Зеленский раскрыл детали закулисных переговоров и сложностей, с которыми столкнулась Украина за эти три дня. По его словам, представители США угрожали украинским военным полным прекращением поставок разведданных, если атаки на российскую энергетику не прекратятся.

Впоследствии американская сторона объяснила возникшие проблемы "техническим сбоем". В этот же период украинские силы столкнулись с ограничениями в работе терминалов Starlink, что ощутимо осложнило операции на фронте и удары по военным объектам РФ. Версию о случайной неисправности системы президент Украины отверг.

Не смотря на временный мораторий на удары по НПЗ со стороны Украины, Киев остался без стандартных американских предупреждений о пусках российских баллистических ракет.

Главное условие Киева

Отвечая на вопрос о том, готова ли Украина снова временно остановить удары по российским НПЗ, если Россия продолжит атаковать украинскую инфраструктуру, Зеленский озвучил четкую позицию.

Пойти на такой шаг Украина согласится только в обмен на поставку дополнительных американских ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Глава государства подчеркнул, что передача средств защиты для украинских городов и неба – это "минимальное требование" для любых подобных паузах в будущем.

Напомним, Зеленский отмечал, что украинские военные не наносили новых ударов по российской нефтепереработке, несмотря на то, что противник продолжал обстрелы энергетики и гражданских объектов.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала подход Дональда Трампа. Она подчеркнула, что капитуляция Украины не может быть "миром", а договоренность президента США о поставках российского дизельного топлива сопряжена со значительными рисками.