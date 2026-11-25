Мерц заявил, что сборы за экспорт оружия тормозят оборонное сотрудничество Германии с Украиной

Экспортные сборы и законодательные ограничения на передачу прав интеллектуальной собственности мешают совместной работе Украины и Германии над оборонными инновациями. Чтобы углублять сотрудничество в военной промышленности, необходимо устранить эти препятствия.

Об этом 20 ноября заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время 9-го Германо-украинского экономического форума в Берлине. Его выступление опубликовано в официальной стенограмме на сайте федерального правительства Германии.

Мерц подчеркнул, что взаимодействие с Украиной укрепляет технологический и инновационный потенциал немецкой оборонной отрасли и одновременно делает поставки для Бундесвера более надежными.

Он также отметил, что немецкая индустрия безопасности и обороны получает от этого партнерства значительные преимущества. Благодаря совместной работе технологический и инновационный потенциал Германии растет такими темпами, которые еще несколько лет назад было трудно представить. Кроме того, увеличивается количество совместных германо-украинских предприятий.

Мерц подчеркнул, что Германия хочет и дальше углублять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности. Однако для этого необходимо устранить действующие ограничения, мешающие совместным разработкам.

"Экспортные сборы или законодательные запреты на передачу прав интеллектуальной собственности тормозят совместную работу над инновациями", – отметил канцлер.

В Украине экспортные платежи, в частности, предусмотрены постановлением Кабинета министров №875. За получение экспортного разрешения нужно уплатить 20% стоимости готовых изделий и технологий или 30% стоимости комплектующих. В то же время постановление позволяет передавать технологии без отчуждения прав интеллектуальной собственности.

В сентябре NAUDI, Украинский совет оружейников и еще четыре отраслевых объединения призвали правительство отменить экспортные платежи или снизить их до 5%. По их мнению, действующие ставки делают вывоз за границу части украинской оборонной продукции экономически невыгодным.

Исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Анастасия Мишкина объяснила это на примере стоимости комплектующих. Так, китайский сенсор стоит $150, тогда как себестоимость украинского аналога составляет $120. Однако при одинаковой цене продажи после уплаты сбора в размере 30% украинскому производителю останется лишь $105.

По оценке Мишкиной, такой платеж нивелирует ценовое преимущество украинских комплектующих и снижает стимулы для их производства в Украине. Речь идет о критически важных компонентах, необходимых, в частности, для сотрудничества с партнерами из ЕС и США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фридрих Мерц назвал Германию "самым преданным союзником" Украины, особенно в сфере обороны. Он отметил, что Берлин регулярно поставляет Киеву средства противовоздушной обороны, дроны, современные системы вооружения, артиллерию и боеприпасы. Кроме того, Германия обеспечивает спутниковые снимки, связь, техническое обслуживание и сервис.

В то же время канцлер подчеркнул, что это партнерство не является односторонней помощью: обе страны получают от него пользу. По его словам, инвестиции в Украину со временем вернутся Германии в виде стабильности, новых экспортных возможностей, совместных проектов и экономического роста.