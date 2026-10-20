Мерц заявил, что США больше не участвуют в финансировании обороны Украины. Видео

США больше не участвуют в финансировании обороны Украины и закупках военного оборудования для нее. Теперь европейским странам и другим союзникам приходится самостоятельно обеспечивать финансирование украинской обороны, несмотря на значительную нагрузку на их бюджеты.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Bloomberg. Канцлер подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Украину и намерены делать это до тех пор, пока не закончится война.

США больше не участвуют в обороне Украины

На вопрос ведущей, действительно ли США являются союзником России против Украины, канцлер Германии Фридрих Мерц не стал категорически это заявлять. Но он подчеркнул, что Соединенные Штаты прекратили финансировать закупку вооружения для Киева.

"С начала прошлого года коалиция добровольцев, объединяющая европейцев и многих неевропейских партнеров, за исключением США, оплачивает расходы Украины. С начала прошлого года США больше не вносят вклад в оборону Украины с точки зрения обороны и поставок оборудования", — констатировал Мерц.

Европа взяла финансирование на себя

Мерц заявил, что Германия и другие союзники Украины в Европе и за ее пределами продолжают финансировать оборону Украины без помощи Вашингтона.

По словам канцлера, эти расходы ложатся на бюджеты стран, помогающих Киеву, в виде значительной финансовой нагрузки. Однако союзники планируют продолжать поддержку до окончания войны.

"Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского Союза. Но мы это делаем и стараемся продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война", – сказал канцлер.

Мерц призвал не недооценивать угрозу со стороны России

Отдельно канцлер Германии предостерег европейские страны от недооценки российской угрозы.

Он заявил, что Москва стремится не только добиться территориальных завоеваний в Украине, но и дестабилизировать политический порядок в Европе.

"Люди не видят, в чем на самом деле заключается цель России. Речь идет не только о территориальных завоеваниях в Украине. Они боятся демократии, открытых обществ и успеха европейской интеграции", – сказал Мерц.

Канцлер отметил, что пытается убедить президента США Дональда Трампа во время каждой встречи: стабильная Европа как сильный международный партнер отвечает и американским интересам.

Европа пытается укрепить собственную оборону

Мерц также заявил, что европейские страны работают над тем, чтобы уменьшить зависимость от США в сфере безопасности.

По его словам, Европа должна стать достаточно сильной, чтобы самостоятельно защищать себя в рамках НАТО.

В то же время Bloomberg отмечает, что европейские страны столкнулись с перспективой и в дальнейшем самостоятельно поддерживать Украину без помощи со стороны США. Сейчас они продолжают действие санкций против Москвы и настаивают на том, что Киев не должен уступать территории в рамках мирного урегулирования.

В то же время в Европе осознают, что в ближайшее время они не смогут компенсировать американские возможности в сфере противовоздушной обороны и обмена разведывательными данными. К тому же в нескольких европейских столицах приближается напряженный предвыборный период.

Мерц отметил, что европейские правительства осознали всю серьезность ситуации, в которой оказались, и в настоящее время проводят реформирование сферы обороны, чтобы обрести большую независимость.

"Мы услышали этот тревожный сигнал. И мы стараемся достичь такого состояния, которое сделает нас достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищать себя в рамках НАТО", — сказал Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA:

ЕС согласился предоставить Украине 70 млрд евро дополнительного финансирования в 2027 году по просьбе президента Владимира Зеленского. Среди возможных источников этих средств — совместные заимствования стран-членов ЕС и замороженные активы России.

Европейский Союз не планирует отменять санкции против России, несмотря на решение США отменить ограничения в отношении российского дизельного топлива. В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не прекратит захватническую войну против Украины.