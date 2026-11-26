Блог | "Мне жалко россиян", или Об опасном развороте западного нарратива

ИНФОРМАЦИОННО-ВОЕННОЕ. Боюсь, уважаемое сообщество, как бы за нашими победными новостями последних дней, спасибо за них украинскому войску, мы не проглядели очень опасного изменения нарратива, которое происходит в сознании западного обывателя прямо сейчас – в реакции на опубликованные NYT и NBC News цифры российских потерь.

Более 700 тыс. подтвержденных погибших за 4,5 года – западное воображение от этого трещит по швам: эта цифра несовместима ни с какими потерями новейших "сверхдержав" в новейших колониальных войнах (ср.: 58 тыс. – потери США за 20 лет во Вьетнаме, 15 тыс. – СССР за 10 лет в Афганистане). Шок, без преувеличения, настолько силен, что блокирует анализ – и вместо этого включает сочувствие. "I feel for the Russian people", – массово пишут эти облученные толстодостоевщиной придурки (и я даже не думаю, что это боты!), – и некому их одернуть: for whom же ты, недокачанная, feel – убиваешься по наемным убийцам?.. Цифра, самим своим величием, автоматически ставит "российский народ" в позицию жертвы (ведь в их заголовках это до сих пор Putin's War, а россияне от нее только "страдают").

Между прочим, именно на такую оценку работали все эти "дожди" и прочие так называемые "оппозиционные" рашн-медиа за рубежом, плюс так называемые "антивоенные" рашн-кинематографисты с плачем по "их мальчикам" – образ "бедного оккупанта", внедренный в западную культуру еще Ремарком (напоминаю, мое эссе "Перечитывая войну", где я все это подробно, на пальцах расписала, опубликовано в 5 выпусках на сайте DW, ссылки в комментариях), идеально подошел как готовая форма для виктимизации российских солдат в Украине. Украинский военный нарратив, со своей стороны, все эти годы акцентировал бессмысленную, иррациональную жестокость россиян, но не то, что армия РФ – добровольческая, наемническая: укомплектованная-таки, никуда не денешься, контрактниками, для которых человеческое сафари в соседней стране – желанный и социально приемлемый способ заработка. Поэтому – по крайней мере первой волной – западный обыватель ужаснулся массовости российских потерь, но не массовой деморализации российского общества, которая стоит за этой цифрой (у меня вообще сложилось впечатление, что большинство читателей той же NYT считает российских солдат, по инерции "холодновоенной" памяти, жертвами принудительной мобилизации), – тот факт, что российская армия контрактная, был очень умело "затуманен" российской пропагандой. И мы это упустили.

Теперь мы должны это исправлять – уже вдогонку.

И это нужно делать очень быстро.