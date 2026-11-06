"Мне нравится": Рубио ответил, действительно ли собирается уйти в отставку

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о том, что якобы планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа. Он заявил, что намерен работать с нынешним главой Белого дома до окончания его президентского срока, а также отказался обсуждать возможное участие в выборах президента США в 2028 году.

Об этом Рубио сказал в комментарии американскому изданию The New York Times. Он подчеркнул, что не понимает, откуда взялись слухи о его возможной отставке.

Что сказал Рубио о возможной отставке

"Работать на президента Трампа до конца его срока всегда было моим планом. Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи", – заявил госсекретарь.

Он также подчеркнул, что доволен своей работой в администрации и не понимает, почему возникают предположения о возможном уходе Трампа с должности.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь. К тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уйти с работы. Я спрашиваю: "С какой именно?"" – добавил Рубио.

В то же время журналисты спросили Рубио, рассматривает ли он возможность участия в следующих президентских выборах в США. Однако госсекретарь не стал отвечать на этот вопрос и дал понять, что больше не хочет обсуждать эту тему.

"Я больше не буду говорить о 2028 году. Я просто не буду этого делать", – заявил он.

Что предшествовало

Ранее издание The Independent со ссылкой на источники в Республиканской партии США и правительстве Великобритании сообщило, что Марко Рубио может оставить должности госсекретаря и советника Белого дома по национальной безопасности, чтобы подготовиться к президентским выборам 2028 года.

Обсуждения возможной отставки госсекретаря активизировались после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Потенциальным соперником Рубио на внутрипартийных выборах называли вице-президента США Джей Ди Вэнса. Источники издания отмечали, что Рубио было бы выгодно дистанцироваться от правительства и непопулярных решений, в частности по поводу войны с Ираном.

В то же время в Белом доме и Государственном департаменте США категорически опровергли сообщения о возможной отставке чиновника. Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл обвинил издание в распространении безосновательных теорий заговора, а представитель Госдепартамента Дилан Джонсон назвал публикацию фейковой новостью, основанной на вымышленных анонимных источниках.

Сам Рубио еще в сентябре заявлял, что не планирует баллотироваться в президенты США и полностью сосредоточен на работе в администрации Трампа.

Как писал OBOZ.UA, появилась информация, что посол США в Индии Серджио Гор может заменить Марко Рубио на посту государственного секретаря США. Среди других возможных вариантов для него называли должность руководителя аппарата Белого дома.