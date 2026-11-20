Мелания Трамп заявила, что "наладила доверие" между Украиной и РФ

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что смогла наладить доверие между Украиной и Россией в вопросе возвращения детей, разлученных с семьями из-за войны. По ее словам, благодаря этой работе уже 34 ребенка воссоединились со своими близкими.

Об этом Мелания Трамп сказала в эфире телеканала Fox News. Она назвала отношения с обеими сторонами "очень позитивными" и подчеркнула, что лично участвует в процессе возвращения детей на каждом его этапе.

Что заявила Мелания Трамп

"Мы работаем вместе, у нас очень позитивные отношения, и они понимают, чего мы хотим достичь. Думаю, ключевую роль играют отношения и доверие между украинцами и россиянами, которые мне удалось наладить; мы работаем очень профессионально и добросовестно", – сказала первая леди США.

По ее словам, она назначила своего представителя, который постоянно поддерживает связь с участниками процесса. При этом сама Мелания Трамп, как она утверждает, участвует в работе на каждом этапе.

Сколько детей удалось вернуть

По данным Белого дома, благодаря усилиям первой леди США 34 ребенка воссоединились со своими семьями. Началом этой работы стало письмо Мелании Трамп президенту России Владимиру Путину по поводу детей, разлученных с близкими из-за войны.

Последнее такое воссоединение, согласно приведенным данным, произошло 17 августа 2026 года. Тогда еще один ребенок смог вернуться к своей семье.

"Нет ничего сильнее, чем воссоединение матери с ребенком после долгой разлуки", – заявила Мелания Трамп.

Напомним, что первая леди США Мелания Трамп выступила посредницей во время переговоров между Украиной и Россией о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Мелания Трамп вместе со своим представителем работала с руководством обеих стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Почетной государственной награды Мелания Трамп удостоена за организацию гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области и личный вклад в поддержку Украины.