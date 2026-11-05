Мелания Трамп приняла делегации Украины и России в Белом доме: все подробности. Видео

В Белом доме состоялась встреча первой леди США Мелании Трамп с представителями Украины и России. В украинскую делегацию вошли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону представляли Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщают СМИ. Участников встречи посадили рядом за одним столом: Арахамия сидел непосредственно возле Дмитриева, а Лубинец – рядом с Лантратовой.

Представители украинской и р... Источник: Telegram/ Ukraine_Context Развернуть

Дмитрий Лубинец вручил Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отметил первую леди США за организацию гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области и личный вклад в поддержку Украины.

Как Мелания Трамп готовила гуманитарную миссию в Олешках

Во время выступления в Белом доме первая леди США рассказала о своей роли в организации операции по прекращению огня в Олешках. По ее словам, работу над гуманитарной миссией она начала в сентябре 2026 года, использовав каналы связи с представителями Украины и России, которые ранее применялись для возвращения незаконно вывезенных украинских детей.

Мелания Трамп заявила, что обе страны выбрали ее посредницей для организации перемирия в Олешках и на Херсонщине. Также она сообщила, что 23 октября Украина и Россия подписали соглашение на двух языках, однако его содержание не раскрыла.

Первая леди США подчеркнула, что лично участвовала в каждом этапе подготовки операции. Она изучала планы разминирования, аэрофотоснимки, состояние дорог и маршруты эвакуации.

"Мое общение с Россией и Украиной было активным, профессиональным, подробным и очень слаженным", – заявила Мелания Трамп.

Кроме того, она обсуждала доступ к больницам, транспорт и медицинские ресурсы, а также получала информацию о желаемых датах проведения операции.

Мелания Трамп выразила надежду, что перемирие в Олешках будет способствовать установлению более прочного мира.

"Любые значимые перемены начинаются с маленькой искры. Важен не скромный старт, а решимость превратить его во что-то необыкновенное", – отметила первая леди США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках на Херсонщине удалось эвакуировать почти 800 человек. В регион также доставили жизненно необходимую помощь. Мелания Трамп назвала операцию успешной и поблагодарила Украину и Россию за сотрудничество в рамках локального перемирия.

Режим прекращения огня для эвакуации гражданского населения действовал с 3:00 27 октября до 22:59 1 ноября 2026 года. Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.