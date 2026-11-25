Мелания Трамп помогла вернуть еще девять детей, разлученных с семьями из-за агрессии России против Украины

В Вашингтоне заявили об успешном воссоединении с семьями еще девяти "российских и украинских детей", которых война разлучила с родными. Гуманитарная операция состоялась при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Об этом 25 ноября на официальном сайте сообщила пресс-служба Белого дома. Общее число несовершеннолетних, вернувшихся к своим семьям благодаря гуманитарным усилиям Мелании, достигло 43.

Что заявила жена президента США

В Белом доме опубликовали спорный комментарий первой леди о том, что дети страдают "из-за географии и действий правительств".

Мелания отметила, что "мир может исцелить мир", и этот мир "начинается с наших детей". "Каждый ребенок, воссоединившийся со своими родителями, приближает человечество на шаг к лучшему миру для всех", – сказала она.

"Дети в этом регионе мира, как и дети повсюду, не могут понять, почему география и правительства погрузили их в ужасы войны", – считает первая леди Соединенных Штатов.

Моральный долг взрослых состоит в том, чтобы вопрос детей оказался вне разногласий, разжигающих войну. Детям необходимо "немедленно вернуть простые радости жизни".

"Сегодня воссоединение девяти детей с их семьями состоялось при полном сотрудничестве российских и украинских лидеров. Я, как и прежде, полна решимости продолжать свою гуманитарную деятельность и объединять семьи", – подытожила Мелания Трамп.

Пресс-служба напомнила, что эта миссия состоялась после гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области, где "вмешательство первой леди спасло почти 800 жизней и позволило доставить крайне необходимые продукты питания, чистую воду, лекарства и медицинскую помощь".

Как писал OBOZ.UA, россияне продолжают вывозить украинских детей из временно оккупированной части Донецкой области. В частности, в Россию депортировали 10-летнюю Софию из Константиновки. Захватчики убили семью девочки, разрушили ее город, а ее саму похитили и месяцами удерживали в интернате.