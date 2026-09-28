Блог | Медведчук возвращается в большую политику благодаря Арбузову: что задумал Кремль

После некоторого раздумья Владимир Путин принял решение пропустить партию "Справедливая Россия" в Думу. В результате там появился бывший глава Нацбанка и и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

1. Еще несколько месяцев назад российские СМИ писали, что одним из главных спонсоров "Справедливой России" является Виктор Медведчук. Официально это никак не подтверждается, но у нас есть два неоспоримых факта: лидер партии Миронов был одним из тех, кто в 2022 году однозначно и неоднократно публично выступал за то, чтобы обменять Медведчука. А его заместитель по партии Бабаков, известный в Украине как экс-владелец ряда облэнерго, вошел в украинский энергетический бизнес во многом благодаря содействию именно Медведчука. Проще говоря, Медведчук может выступать теневым спонсором руководства партии.

2. В 2019–2021 годах Медведчук взял под контроль ряд предприятий, прежде всего в металлургии и угольной отрасли, которые ранее контролировал Курченко. И с этого момента он заинтересован в укреплении своих политических позиций на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

3. Сам Медведчук баллотироваться не может и, думаю, не сможет. Слишком негативный у него бэкграунд. В "Единую Россию" своего человека он не может ввести по тем же причинам. С коммунистами и ЛДПР у него нет доверительных отношений. В то же время ему нужен некий лоббист с мандатом. И, похоже, именно поэтому Арбузов оказался во главе списка СР по всем оккупированным территориям.