"Меч Дамокла": Си Цзиньпин заявил, что ядерное оружие следует полностью запретить и уничтожить

В четвер, 19 ноября, во время трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости полного запрета и уничтожения ядерного оружия. По его мнению, оно представляет угрозу для всего человечества.

Об этом он сказал во время трехсторонней встречи с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Информацию сообщило государственное китайское агентство Xinhua.

Во время выступления китайский лидер подчеркнул, что ядерное оружие представляет серьезную опасность для человечества и требует международных усилий для его ликвидации.

"Ядерное оружие – это дамоклов меч, нависший над человечеством. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать мир без ядерного оружия", – заявил Си Цзиньпин.

Ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее необходимо предотвратить при любых обстоятельствах.

"Ядерную войну невозможно выиграть, и ее нельзя вести", – сказал председатель КНР.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время визита российского диктатора Владимира Путина в китайский Шэньчжэнь журналисты засняли на видео офицера, который сопровождал его с "ядерным чемоданчиком". Публичная демонстрация этого устройства во время зарубежной поездки кремлевского главаря состоялась впервые с октября 2023 года.