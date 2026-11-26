"Мы должны продолжать помогать Украине": Мелони отреагировала на атаки украинских дронов у берегов Ливии

Глава правительства Италии Джорджа Мелони прокомментировала атаки украинских беспилотников у берегов Ливии. Она заявила, что Рим намерен и далее помогать Украине обороняться, подчеркнув при этом необходимость защищать безопасность итальянских границ и граждан.

Об этом Мелони сказала журналистам на полях заседания Европейского совета. Информацию сообщает итальянское издание Teleborsa.

"Война не должна и не может распространяться на Средиземноморье", – заявила итальянская премьер, комментируя украинские атаки в Ливии.

Она подчеркнула, что Италия должна четко донести свою позицию как до украинских партнеров, так и до других союзников.

"Я думаю, что в этом вопросе мы должны быть очень четкими с нашими украинскими друзьями, а также с нашими партнерами. В то же время мы должны сделать все возможное, чтобы продолжать помогать Украине защищаться", – сказала Мелони.

Отдельно журналисты спросили главу итальянского правительства, могут ли атаки вблизи Ливии повлиять на дальнейшую помощь Киеву. В ответ она заявила, что не стала бы связывать вопрос ресурсов для Украины с этими ударами.

"Мы также должны защищать безопасность наших границ и наших граждан. И в этом вопросе я была и намерена оставаться очень четкой в общении с президентом Зеленским", – подчеркнула премьер-министр.

Таким образом, Мелони обозначила две позиции Рима, а именно продолжение поддержки Украины в ее обороне и необходимость не допустить распространения боевых действий на Средиземноморский регион.

Также во время общения с журналистами итальянская премьер-министр затронула вопрос государственного бюджета. Внутри правительственной коалиции есть значительное согласие по бюджетным решениям, а власти продолжают искать компромиссы по спорным вопросам.

"Мы постепенно распутываем все узлы, пытаемся найти лучшие решения для каждой проблемы. А проблем немало", – отметила Мелони.

Она добавила, что правительство также ведет переговоры с муниципалитетами о поиске дополнительных ресурсов для местных общин. В то же время премьер призвала парламент не затягивать рассмотрение бюджета, поскольку его необходимо принять вовремя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина не намерена причинять вред Ливии или ее гражданам и заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений. На самом деле ответственность за опасность для ливийской территории лежит на России, которая использует инфраструктуру других государств для обеспечения собственных военных нужд.