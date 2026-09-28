"Должно быть выполнено на 100%": Зеленский требует от правительства и парламента обеспечить финансовые потребности Украины на оборону. Видео

Украине необходимо обеспечить полное финансирование всех оборонных нужд. Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 сентября, провел совещание по вопросам бюджетного дефицита и наших ключевых приоритетов с премьер-министром Сергеем Корецким и дипломатической командой, которая будет продолжать переговоры с партнерами.

Об этом глава государства сообщил в традиционном вечернем обращении. Соответствующее видео опубликовала на YouTube пресс-служба ОП.

Дефицит в бюджете Украины

"Правительство, МИД, Офис, наши военные, наша переговорная группа – четкое задание заполнить существующие финансовые потребности Украины на оборону. Все, что мы можем сделать вместе с партнерами, за средства партнеров – и это касается прежде всего оборонных заказов, – до конца года должно быть выполнено на 100%. Следовательно, необходимо полное финансирование. И это должно быть обеспечено", – заявил президент.

Уже разработаны конкретные решения, направления договоренностей с союзниками. Премьер, а также руководство Министерства иностранных дел и Офиса президента должны "обеспечить все то, о чем мы сегодня говорили".

Зеленский добавил, что рассчитывает на действенную поддержку депутатов ВРады Украины. Правительство уже сообщало, что свою часть обязательств для обеспечения будущего финансирования выполнит до 15 октября. Такой же четкий график нужен и от парламента, подчеркнул глава государства.

"Правительство и наши дипломаты будут находиться в постоянном контакте с парламентариями", – добавил он.

Российские обстрелы

В течение суток агрессор продолжал запускать "Шахеды": их было более 120 (в том числе 90 реактивных).

"К сожалению, были попадания, к сожалению, есть жертвы. На данный момент известно, что девять человек погибли в разных наших регионах. Мои соболезнования родным и близким. Более 80 человек пострадали", – сказал Зеленский.

В столице реактивный вражеский беспилотник попал по зданию НАН, там произошел пожар. По состоянию на вечер поиски одного человека под завалами продолжались.

"Была убита этим "Шахедом" ассистентка Владимира Горбулина. Сам он получил травмы и сейчас находится дома. Уничтожено несколько этажей фактически главного офиса Академии наук. Прямо напротив этого здания находится дом Центральной Рады, рядом – памятник Михаилу Грушевскому. Очередной российский удар, который демонстрирует всю тупость российской войны и вообще тупость российского государства", – заявил президент.

Другой реактивный дрон-камикадзе атаковал больницу в Киеве. В Днепре произошел жестокий удар по бизнес-центру, в Одессе – по обычному дому. Также противник бил по востоку Украины, по Сумщине, Харьковщине. Один из реактивных БпЛА долетел до границы с Польшей.

По предварительным данным, украинской ПВО удалось сбить/нейтрализовать около 70% "Шахедов".

"Это и обычные, и реактивные "Шахеды". Но что касается реактивных – к сожалению, меньше, к сожалению, значительно меньше, чем нужно, пока что так – 57%, и новые перехватчики активно испытываются. Есть часть боевых групп, которые их используют, но, конечно, нужно еще доработать некоторые детали, чтобы была достаточная эффективность, достаточная массовость. Разработчиков мы ускоряем. Еженедельно должно быть больше результатов конкретных сбиваний на линиях перехвата", – сказал Зеленский.

Дополнительная мобилизация в РФ

28 сентября глава государства получил доклад ГУР МО о предстоящих мероприятиях, которые планирует Российская Федерация.

"Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию – они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами. Планируют также расширять и привлечение иностранцев. И важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей себе в армию, противодействовали этому. Каждое правительство мы проинформируем.

У нас есть и новые данные о привлечении в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще на 10 тысяч человек – их отбирают для прохождения подготовки и последующего переброса в Россию", – рассказал президент.

За это россияне платят КНДР технологиями – на территории Северной Кореи при технической поддержке агрессора было развернуто производство ударных дронов типа "Шахед".

"Это то, как распространяется зло и как угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. Это можно преодолевать только совместно. И сегодня многие в мире высказались по поводу этого российского террора, по поводу этого сотрудничества России со всеми, кто может обеспечить еще больше убийств. Нужно противодействовать.

Давно не было действенных санкций мира против России, и закон Линдси Грэма, а также санкции Евросоюза, санкции мира могут это обеспечить. И важно, чтобы партнеры чувствовали: нужно быть с украинцами тогда, когда происходят такие вещи, и нужно помогать конкретными пакетами, конкретными решениями, чтобы Украина выстояла и помогла в свое время", – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил Владимира Зеленского уменьшить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

– Тем временем в администрации президента Южной Кореи потребовали от украинских властей официальных извинений и объяснений по поводу разглашения факта передачи двух пленных корейцев из КНДР.