"Будут проблемы": Трамп объяснил, почему называет Путина другом

Президент США Дональд Трамп объяснил, что называет российского диктатора Владимира Путина своим другом ради достижения мирного соглашения и прекращения войны в Украине. По словам американского лидера, открытая враждебность к главе Кремля могла бы усложнить переговорный процесс и сделать достижение договоренностей невозможным.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго по случаю Дня благодарения. Он уверяет, что дружеская риторика в отношении Путина не свидетельствует о мягкости его позиции по отношению к России.

Почему Трамп называет Путина другом

Журналисты поинтересовались у американского президента, как его прежние высказывания о дружбе с главой Кремля согласуются с публикацией в социальной сети Truth Social о российской военной агрессии. В ответ Трамп заявил, что обе позиции не противоречат друг другу.

"Мы хотим заключить сделку. Мы хотим остановить Кремль. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или что я хочу заключить сделку. Я должен заключить сделку. Они теряют 25 тысяч человек в месяц", – сказал президент США.

По мнению Трампа, одним из главных препятствий на пути к завершению войны является личная неприязнь между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором. Американский лидер считает, что демонстрация аналогичного отношения к Путину со стороны Вашингтона лишь помешала бы переговорам.

"Я мог бы прийти и сказать: "Я вас не люблю". И тогда у нас будет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным. Знаете, самая большая проблема с урегулированием заключается в том, что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга", – объяснил Трамп.

Он также подчеркнул, что уже давно знаком с Путиным и поддерживает с ним хорошие отношения. Кроме того, американский президент упомянул расследование российского вмешательства в выборы в США, которое вновь назвал "выдуманным" и "сплошным мошенничеством".

В то же время Трамп отверг обвинения в чрезмерно мягкой политике в отношении Москвы. Он напомнил, что при его президентстве Украина получила тысячи противотанковых комплексов Javelin, а против России были введены санкции и пошлины.

"Нет, я был очень жестким в отношении России. Но я хочу заключить сделку, если мы можем ее заключить. Я всю жизнь вел переговоры... Я мог бы прийти и сказать противоположное, но ничего не добиться", – резюмировал американский лидер.

Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Что предшествовало заявлению Трампа

Напомним, во время саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь состоялись двусторонние переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, а также трехсторонняя встреча с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

В начале переговоров президент США с улыбкой поприветствовал главу Кремля словами: "Кто это? Это мой друг". Позже он также опубликовал совместную фотографию с Путиным с соответствующей подписью.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC раскритиковал такие высказывания американского лидера. Глава государства подчеркнул, что Путин – агрессор и убийца, принесший фашизм в XXI век, поэтому он не может быть другом. По словам Зеленского, подобные заявления особенно болезненны для украинских семей, потерявших близких в результате российской агрессии.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп публично пригласил Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре во Флориде. В то же время президент США заверил, что проводил жесткую политику в отношении Москвы, и вновь выразил убеждение, что глава Кремля якобы стремится завершить войну против Украины.