Маск отреагировал на поражение республиканцев, на поддержку которых потратил $445 млн

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на поражение республиканцев на промежуточных выборах в США. На поддержку политических комитетов, которые помогали кандидатам от Республиканской партии, он направил более 445 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg. В то же время в соцсети X предприниматель иронично прокомментировал результаты голосования, упомянув собственные "космические лазеры".

"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", – написал предприниматель.

Пост Илона Маска в X. Источник: Скриншот

Сколько Маск потратил на поддержку республиканцев

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, в первые две недели октября Маск перечислил 77 миллионов долларов в America PAC – суперкомитет, который поддерживает республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.

За этот период America PAC потратил 43 миллиона долларов и завершил его с остатком в 46,5 миллиона долларов на счету. С августа комитет направил 43,2 миллиона долларов на агитацию и еще 8,8 миллиона – на цифровые медиа и SMS-рассылки избирателям.

По объему пожертвований в этом избирательном цикле Маск значительно опережает других крупных политических доноров. Среди них – миллиардер Джордж Сорос, который традиционно поддерживает демократов, а также сторонники республиканцев – инвестор Джеффри Ясс и соучредитель компании Uline Ричард Уилейн.

Результаты выборов имеют для Маска особое значение, поскольку его компании, в частности SpaceX, Tesla, The Boring Company и Neuralink, находятся под надзором федеральных регуляторов. Запланированное слияние SpaceX и Tesla также может привлечь внимание регулирующих органов.

Кроме того, деятельность Маска во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) может стать предметом расследований в Конгрессе, если демократы получат контроль над Палатой представителей.

Наибольшие расходы America PAC на промежуточных выборах связаны с борьбой за место в Сенате от Техаса. Там соревнуются демократ Джеймс Таларико и республиканец Кен Пакстон, генеральный прокурор штата. На эту кампанию комитет направил 33,1 миллиона долларов.

Илон Маск. Источник: X/elonmusk

В сентябре Маск также перечислил 158 миллионов долларов в Senate Leadership Fund – главный суперкомитет, поддерживающий кандидатов-республиканцев в Сенат. Эти средства передали дочерней организации Texas PAC, которая сосредоточена на выборах в Техасе.

Пожертвования Маска увеличивают финансовое преимущество республиканцев над демократами. К концу третьего квартала Дональд Трамп, Республиканская партия и связанные с ней суперкомитеты собрали 2,1 миллиарда долларов, тогда как соответствующие структуры демократов – 1,3 миллиарда долларов.

По оценке Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет 905,8 миллиарда долларов.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в США Демократическая партия опережала республиканцев в борьбе за места в Конгрессе. В частности, демократы одерживали победы в ряде ключевых округов, которые ранее представляли республиканцы.

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пообещал защитить Илона Маска от возможных расследований в Конгрессе, если демократы одержат победу на промежуточных выборах. Американский лидер также допустил возможность превентивного помилования своих соратников в случае такой необходимости.