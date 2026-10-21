Маск лично приказал ограничить Starshield Украине: в WSJ раскрыли мотив
Илон Маск
Американский предприниматель Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, предоставляемого Украине. При этом его действия могли не согласовываться заранее с президентом США Дональдом Трампом.
Поводом для такого шага стало раздражение Маска и Трампа, вызванное ударами Украины по российским НПЗ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.
Причины ограничения связи и реакция предпринимателя
Анонимные источники рассказали, что Маску не понравились удары Украины по российским предприятиям топливно-энергетического комплекса. В ответ на эти атаки он распорядился искусственно снизить скорость работы спутниковых терминалов на украинской территории.
При этом информация о том, велись ли предварительные консультации с Белым домом, разнится. Часть источников утверждает, что Маск действовал полностью автономно без прямого указания со стороны Трампа, а обсуждение ситуации между ними произошло уже после того, как решение стало достоянием общественности.
Координация SpaceX с Белым домом
Другие собеседники издания заявляют, что предприниматель предварительно провел переговоры с американскими политиками и лично с Трампом, и лишь затем ввел ограничения.
После того как украинская сторона зафиксировала сбои и ограничения в работе сервиса, представители компании SpaceX вышли на связь с Администрацией США. Целью контактов было выработка единой позиции по сложившейся ситуации и согласование дальнейшей реакции.
Заявления Маска и Трампа
Основатель SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что решения об использовании StarShield принимают военные США и президент страны. Он также подчеркивал, что коммерческая спутниковая связь не предназначена для наступательных военных действий.
Президент США Дональд Трамп опроверг причастность Вашингтона к ограничению работы платформы. Госсекретарь Марко Рубио, со своей стороны, заявил, что StarShield якобы вообще недоступен для Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничениях систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.