Маск написал провокационный пост об Украине: американцы в комментариях поставили его на место. Фото

Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз отличился скандальным заявлением, касающимся Украины. Он обвинил украинскую верхушку в обогащении за счет поддержки США, а некоторых американских политиков – в использовании помощи Украине для финансирования своих кампаний.

Об этом Маск написал в соцсети X в пятницу, 23 октября. Он заявил, что в Украине якобы наблюдается колоссальное расхождение в мотивации между элитой и народом.

"Первые обогатились на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых призывают на войну, чтобы они гибли в окопах.

А часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается через многочисленные схемы отмывания средств для финансирования политических кампаний в США – именно поэтому некоторые политики больше заботятся об Украине, чем об Америке!" – отметил Маск.

Скриншот поста Илона Маска в Х

В комментариях к этой публикации пользователи напомнили миллиардеру, что Штаты значительно сократили объемы военной и финансовой поддержки Украины, а также свернули ряд специальных программ. Кроме того, они указали на последствия ограничения скорости для терминалов спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield.

Некоторые комментаторы высказались в адрес Маска довольно резко, пожелав ему в конце концов понести ответственность за свои слова и действия в отношении Украины.

"США зарабатывали деньги на продаже оружия Европе, которая затем передавала его Украине, чтобы не дать твоему приятелю Путину продвинуться со своими варварами дальше вглубь континента. С февраля 2025 года США прекратили любую помощь, и Европе пришлось взять на себя эту роль", "Украина защищается от монстров! Здесь нет противостояния "элита против народа". Есть лишь желание выжить как независимое государство", – писали пользователи Х.

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

"То есть ваше решение – облегчить Путину убийство еще большего числа украинских детей?", "Что случилось, Илон? Ты превратился в российского бота, которого оплачивает Кремль", "Маск, на твоих руках кровь. Кровь украинских детей", – добавляли комментаторы.

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Скриншот комментария в Х

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп позвонил основателю SpaceX Илону Маску из-за ограничений Starlink для Украины. Глава Белого дома просил миллиардера снять их для военной версии этой системы связи – Starshield. На следующий день связь не прерывалась на более высоких, чем прежде, скоростях, хотя полностью система функциональность не восстановила.

Однако позже стало известно, что Трамп до сих пор не знает, кто именно приказал ограничить работу сетевого сервиса Starlink для украинских военных. В то же время он пообещал уладить ситуацию, если проблема все еще существует. Как выяснилось, президент США еще не общался с главой SpaceX Илоном Маском, однако 23 октября Трамп снова пообещал, что все-таки поговорит с миллиардером.

Медиа писали, что Маск якобы по собственной инициативе распорядился сократить возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, предоставляемого Украине. При этом его действия могли быть не согласованы заранее с президентом США, а поводом для такого шага стало раздражение Маска и Трампа из-за ударов Украины по российским НПЗ.