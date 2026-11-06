Мафіозный "Карфаген" должен быть разрушен: Порошенко озвучил пакет изменений от "ЕС" для преодоления коррупции

Новый коррупционно-криминальный скандал "Карфаген-2" шокировал общество и западных союзников Украины. Если силовые и правоохранительные структуры не будут реформированы в соответствии с евроинтеграционными обязательствами, наше государство потеряет шанс на членство в ЕС.

Об этом в своем видеообращении сказал Петр Порошенко.

"Третий день мы слушаем пленки НАБУ, и с каждым заседанием суда по делу "Карфаген" появляются новые ужасные подробности. От них кровь стынет не меньше, чем от сирены. "Молотки или кислота". Так, по версии следствия, обсуждали, как расправиться с человеком. Предпринимателем, который был среди защитников Мариуполя, прошел российский плен, вернулся домой и осмелился выступить против их бизнеса. Посреди Киева человеку ломают кости трубой. А главарь группировки, связанной с наркокартелем "Химпром", на записях говорит о сотрудничестве с офицерами фсб. На пятом году войны. Так давайте называть вещи своими именами. Это уже не коррупция. Это мафия. Мафиюзированное государство. И это новый этап, кардинально иной. Ведь коррупция ворует. А мафия запугивает, убивает и ставит себе на службу тех, кто должен был бы ее остановить. Мафии страна должна бояться гораздо больше, чем коррупции", – считает пятый Президент.

"При этом давайте будем объективными. В Службе безопасности есть боевые подразделения, которые ежедневно бьют врага, мы ими гордимся и с ними работаем. В Национальной полиции есть честные офицеры, которые, несмотря на угрозы, закрывали эти магазины и точки сбыта. Но те, кто крышевал синдикат, не имеют права называться ни СБУ, ни полицией. Это мафиози. Это выродки и убийцы, какими бы шевронами они ни прикрывались и в каких бы кабинетах ни сидели. И то, что они годами чувствовали себя безнаказанными, создает очень плохой и очень опасный прецедент", – говорит Порошенко.

"Что же главное мы должны понять из этой истории? Коррупция во время войны давно перестала быть просто наживой. Ее используют для построения абсолютной власти. Силовые и правоохранительные органы направляют не против врага, а на другие цели: на журналистов, активистов, политиков. Поэтому страна должна получить ответы на принципиальные вопросы", – подчеркнул Порошенко.

- Как мошеннические колл-центры, наркоторговля и теневые схемы годами работали на глазах у всех силовых органов? Почему синдикат заранее знал об обысках? Почему за людьми следили через государственные базы и камеры "Безопасного міста"?

– Почему силовые органы вместо врага направляют свои усилия против общественных активистов, журналистов, оппозиционных политических партий, лидеров оппозиции и телеграм-каналов? Спецслужба воюющей страны должна ловить российских агентов, а не зарабатывать на крышевании.

– Почему первые лица государства до сих пор молчат об истории, от которой страну трясет уже третий день? И почему люди не увидели ее ни в телемарафоне, ни в крупных телеграм-каналах?

"В стране, где создана система цензуры, менять систему гораздо сложнее. Но не менять ее уже невозможно. Потому что это не история о нескольких оборотнях, как кому-то кажется. Это история о модели власти, в которой силовиков назначают за лояльность, а не по конкурсу. Генеральный прокурор, назначенный этой властью по старой системе, ушел в отставку после того, как преступную схему, по версии следствия, раскрыли прямо в его Офисе. И сегодня генпрокуратуру должен был бы возглавлять прокурор, избранный по конкурсу", – убежден лидер оппозиции.

"Изменить ситуацию может только действенная система сдержек и противовесов. Когда парламент обладает реальными контрольными функциями, а власть ему подотчетна, – это и есть признак демократии. Только что в США прошли выборы, честные и объективные, и американская демократия в очередной раз прошла проверку на эффективность: ее институты работают, кто бы ни был у власти. Мы рассчитываем на поддержку и демократов, и республиканцев, потому что поддержка Украины не имеет партийной окраски. И нам самим стоит поучиться у американцев. Ведь когда парламент превращается в опереточное прикрытие авторитаризма, а правительство полностью лишено субъектности, власть получает огромные полномочия. Но хочу напомнить: такие полномочия всегда влекут за собой персональную ответственность. И никакими видосиками от нее не отвлечь внимание", – отмечает Порошенко.

"А теперь о том, что сработало. Эту схему вывели на чистую воду НАБУ и САП. Институты, которые наша команда создавала с нуля сразу после Революции Достоинства, вместе с общественными активистами и всем гражданским обществом. В их основу мы заложили очень простую идею: тот, кто расследует, не должен зависеть от тех, кого расследуют. Эта идея доказала, что работает", – констатирует пятый Президент.

"Две тысячи лет назад римский сенатор Катон заканчивал каждую свою речь словами: "Карфаген должен быть разрушен". Сегодня я говорю то же самое. Этот мафиозный Карфаген точно должен быть разрушен", – подчеркнул Порошенко.

"Я только что вернулся из Брюсселя, и там был опубликован Отчет о расширении. Там у нас были встречи с еврокомиссарами, встречи в Европарламенте. И там нам пытались доказать две вещи. Первая: никто не позволит избежать обновления Генпрокуратуры, Службы безопасности и Государственного бюро расследований с обязательным участием в конкурсах авторитетных международных экспертов. И вторая. Если власть попытается быть хитрее, единственным результатом станет остановка евроинтеграции. Этого мы точно не можем допустить. Молдова блестяще выполняет свою домашнюю работу, и Украину могут просто отцепить от молдавского европейского локомотива", – предостерегает лидер "ЕС".

"Скажите мне, почему украинцы должны расплачиваться за такую организацию власти? Вы даже не представляете, какой ущерб это наносит имиджу страны в Европе и в мире. Это вода на мельницу россии и всех, кто годами твердит, что Украина – коррумпированная страна, в которой все воруют все. Не все – а власть. Поэтому на следующей неделе "Европейская Солидарность" внесет в Верховную Раду пакет изменений. Это наши предложения о том, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию", – сообщил лидер партии.

"Первое – обновление ГБР. Государственное бюро расследований создавали именно для того, чтобы расследовать преступления правоохранителей. Если защитник Мариуполя, которому угрожают кислотой, просит о помощи и не получает ответа, система сломана. Поэтому мы предлагаем избрать нового директора по конкурсу с решающим голосом международных экспертов, провести переаттестацию всего руководящего состава и независимый внешний аудит Бюро", – говорит Порошенко.

"Второе – новый подход к назначению Генерального прокурора. Мы возвращаем конкурсы. Открытый отбор и комиссия, в которой решающий голос имеют международные эксперты, доказали свою эффективность, когда были избраны руководители НАБУ и САП. Четкий срок полномочий, исчерпывающий перечень оснований для увольнения и никаких "исполняющих обязанности" на неопределенное время", – отмечает Петр Порошенко.

"Третье – реформа Службы безопасности. СБУ должна заниматься российскими агентами: контрразведкой, борьбой с терроризмом, защитой государственной тайны. После создания НАБУ неэффективные экономические и коррупционные дела следует оставить в СБУ. Над Службой должен быть реальный гражданский парламентский контроль, а ее внутреннюю безопасность должна проверять не сама служба", – убежден пятый Президент.

"Четвертое – защита людей. Полный аудит доступа к государственным базам и камерам: кто, когда и зачем смотрел. Государственная охрана для журналистов, активистов и ветеранов, которым угрожают из-за их принципиальной позиции. Пятое – ответственность перед парламентом. Временная следственная комиссия по делу "Карфаген" должна быть немедленно создана. Руководители силовых органов должны прийти в сессионный зал и публично ответить перед всей страной", – сказал Порошенко.

"Украине нужны настоящие независимые институты и профессиональное управление. Эти институты должны быть под контролем гражданского общества и независимой журналистики. Без сдержек и противовесов, без демократической европейской модели Украина обречена. Авторитарная модель уже показала, чего она стоит. Она не способна помочь стране выстоять в войне. Напротив, сегодня она разрушает устойчивость украинцев изнутри. А устойчивость держится на доверии: на уверенности, что государство на твоей стороне, а не на стороне тех, кто тебя грабит, запугивает и калечит", – объясняет Петр Порошенко.

"Враг бьет по нашей энергетике извне. Мы не имеем права позволить, чтобы доверие к государству уничтожали изнутри те, кто должен был бы его защищать. Украина заслужила справедливость. И перемены", – говорит Порошенко.