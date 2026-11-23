Мадьяр объявил о поездке на Закарпатье для встречи с венгерской общиной: что известно

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в ближайшее время посетит Закарпатье, где планирует лично встретиться с местной венгерской общиной и передать ей послание поддержки от Венгрии. Он также высказал солидарность с Украиной, назвал Россию агрессором, а украинцев – жертвами российской войны.

Об этом Мадьяр объявил во время выступления в парламенте. Его слова цитирует венгерское издание Telex.

Мадьяр хочет лично встретиться с венграми Закарпатья

Во время выступления в Национальной ассамблее Венгрии Петер Мадьяр заявил, что планирует посетить Закарпатье уже в качестве премьер-министра.

Он напомнил, что в 2024 году уже посещал Закарпатье и Киев, но тогда еще не возглавлял правительство, а вместе со своей командой привозил гуманитарную помощь.

"С 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье. Скоро это изменится. После 2024 года я вернусь в Закарпатье уже как избранный премьер-министр Венгрии и лично передам послание поддержки от материнской страны", – сказал он.

Он также резко раскритиковал своего предшественника Виктора Орбана за то, что тот с начала полномасштабной войны так и не посетил Закарпатье.

"То, что Виктор Орбан с момента начала войны так и не успел поехать в Закарпатье, – это преступление", – заявил венгерский премьер.

Когда именно состоится его новый визит, Мадяр не уточнил. Также он не сообщил, планирует ли во время поездки встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этой войне Россия – агрессор, а Украина – жертва

Отдельно во время выступления Мадяр упомянул российскую атаку на Закарпатье 17 ноября. По его словам, российские беспилотники атаковали регион тремя волнами, а один из дронов упал неподалеку от железнодорожного вокзала в Мукачево.

Это событие напомнило премьер-министру историю его семьи. Он рассказал, что его дед в детстве вместе с семьей был вынужден бежать из Мукачево в Дебрецен в 1944 году после вторжения советских войск.

Мадяр выразил соболезнования украинцам, и подчеркнул ответственность России за войну.

"Отсюда, из венгерской Национальной ассамблеи, я хотел бы выразить свою солидарность с жителями Закарпатья и всем украинским народом, который уже пять лет ведет бесчеловечную борьбу за выживание", – сказал он.

В то же время венгерский премьер добавил, что хотел бы четко обозначить, кто является стороной, развязавшей войну, а кто от нее страдает.

"В этой войне Россия – агрессор, а Украина – жертва", – заявил Мадяр.

Мадяр раскритиковал реакцию однопартийцев Орбана

Слова Мадяра об ответственности России поддержали аплодисментами депутаты его партии "Тиса". Представители бывшей правящей партии "Фидес", Христианско-демократической народной партии (KDNP) и "Нашей Родины" не аплодировали.

Мадяр раскритиковал такую реакцию парламентариев. Он также напомнил о неоднозначном заявлении партии "Фидес", опубликованном после российского обстрела Закарпатья. В нем однопартийцы Виктора Орбана намекали, что ответственность за атаки на регион якобы лежит на самом Мадяре.

В ответ венгерский премьер подчеркнул, что ответственность за российские удары по Закарпатью несут исключительно россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мадяр предложил Зеленскому встретиться в Закарпатье. Премьер-министр Венгрии отметил, что предложил президенту Украины провести переговоры в Берегове.