Мадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоится
Владимир Зеленский и Петер М...
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский впервые проведут официальную встречу. Она должна состояться в Брюсселе (Бельгия) 16 октября, в последний день саммита лидеров Европейского Союза.
О своих планах глава венгерского правительства сообщил 14 октября на странице в Facebook. Он сообщил, что отправляется на саммит ЕС.
"В пятницу утром состоится моя первая официальная встреча один на один с президентом Украины", – написал политик.
Также Мадьяр хочет принять участие в переговорах с премьерами стран Вышеградской четверки; встрече с представителями Европейской народной партии; консультациях по политике сплочения, созванных премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
По словам Мадяра, на повестке дня – дальнейшее усиление защиты внешних границ Европы, решение энергетического кризиса и утверждение семилетнего бюджета Евросоюза.
Петер Мадьяр показал фото на...
Источник: Facebook Péter Magyar
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Полный текст поста (на языке оригинала).
Источник: Скриншот Facebook Péter Magyar
Реакция Киева
В Министерстве иностранных дел Украины вечером 14 октября заявили, что наша сторона "готова к такой встрече".
"Нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то встреча состоится", – сказал глава МИД Андрей Сибига о предстоящих переговорах Зеленского и Мадяра.
Комментарий главы дипломатич...
Источник: Скриншот Telegram-канала МИД
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Как писал OBOZ.UA, ранее Киев предлагал организовать встречу лидеров Украины и Венгрии. В сентябре в МИД сообщали, что направили Будапешту новое предложение относительно места и даты и рассчитывают на переговоры.
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