"Только украинский народ может выбирать своего лидера": Франция подтвердила поддержку Зеленского и Украины

Франция продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и будет выступать за усиление санкционного давления на Москву. В то же время вопрос о том, кто должен возглавлять украинское государство, могут решать исключительно его граждане, а действующий президент Владимир Зеленский заслуживает уважения за свою роль в борьбе против вторжения РФ.

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в эфире France Inter. Так он ответил на вопрос о возможной договоренности США с Россией относительно дизельного топлива и заявлении американского президента Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера.

Франция не откажется от поддержки Украины

Лескюр заверил, что Париж не намерен менять свою позицию в отношении помощи Киеву. По его словам, на запланированной встрече европейских министров иностранных дел будет обсуждаться дальнейшее ужесточение санкций против России.

"Я могу сказать вам вот что — мы Украину не предадим. Завтра состоится встреча европейских министров иностранных дел, на которой будет рассматриваться вопрос о расширении санкций против России. Сегодня мы стремимся ужесточать санкции, а не ослаблять их. Мы были рядом с Украиной с самого начала и останемся до конца", — подчеркнул министр.

Отдельно французский чиновник высказался в поддержку Владимира Зеленского, назвав его настоящим героем, благодаря которому Украина продолжает противостоять российскому вторжению.

Он подчеркнул, что право определять будущее страны и выбирать президента принадлежит украинцам, а любая смена власти должна происходить в соответствии с демократическими процедурами.

"Только украинский народ может выбирать своего лидера. Если однажды он захочет сменить лидера, то сделает это по демократическим правилам. Но сегодня Владимир Зеленский – президент Украины. И он выдающийся президент", – заявил Лескюр.

Помощь Украине в преддверии зимы

Министр также обратил внимание на ситуацию вокруг ударов по энергетическим объектам. Он напомнил, что Украина выражала готовность прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Москва со своей стороны откажется от обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

По словам Лескюра, в преддверии холодного сезона особое значение приобретает способность международных партнеров обеспечить защиту Украины.

"Мы стоим на пороге зимы. Мы знаем, какими суровыми бывают зимы в Украине. Поэтому вопрос сегодня в том, способны ли мы защитить Украину", — отметил он.

Кроме того, французский министр сообщил, что во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке будет работать над увеличением поддержки Украины. Среди приоритетов он назвал восстановление объекта в Чернобыле, который был поврежден в результате российского удара.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора выбрать нового лидера, обвинив Владимира Зеленского в нежелании завершить войну. Американский президент также раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы при условии полного прекращения огня на 60 дней. Он подчеркнул, что решение о том, кто будет возглавлять государство, должны принимать сами украинцы, а также предложил взаимно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России.