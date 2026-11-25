Лукашенко предложил отвезти Зеленского в Москву на переговоры: что ответил президент Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил украинскому гаранту Владимиру Зеленскому вместе посетить Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить завершение войны и "будущее региона". Украинский президент отреагировал на заявление белорусского лидера и предложил ему вместо этого привезти Путина в Киев.

Свое "оригинальное" предложение Лукашенко озвучил во время интервью французскому изданию Le Point. Зеленский не заставил себя долго ждать и ответил белорусскому диктатору во время общения с журналистами в Береговом.

Что предложил Лукашенко

Во время интервью Лукашенко напомнил, что ранее Путин приглашал Зеленского в Москву для встречи, однако украинский президент отказался от такого предложения.

Самопровозглашенный белорусский лидер решил предложить собственный вариант: лично сопровождать Зеленского в российскую столицу и выступить гарантом его безопасности.

"Мы с Владимиром Зеленским могли бы сесть в самолет и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что без участия европейских стран договориться о завершении войны якобы было бы намного проще.

"Мы быстрее бы договорились, чем с вами (европейцами – ред.), об окончании этой войны и о будущем устройстве и так далее. И люди бы это восприняли", – сказал он.

Кроме того, Лукашенко повторил путинские нарративы о "трех славянских народах", которые якобы должны самостоятельно определять, "как жить дальше".

Когда журналистка заметила, что Зеленский вряд ли согласится на предложенный формат, Лукашенко резко ответил, что в таком случае украинскому президенту придется самому взять оружие в руки и идти воевать.

"Не согласится – пусть воюет. Пусть сам отправляется на фронт с автоматом и воюет. Война продолжается, ее нужно остановить. И мы могли бы договориться", – заявил белорусский диктатор.

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Как Зеленский ответил на предложение Лукашенко

Владимир Зеленский отреагировал на заявление самопровозглашенного руководителя Беларуси, назвав его несерьезным. Президент подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны с Россией, поэтому переговоры не могут проходить ни в Киеве, ни в Москве.

"Лукашенко предлагает несерьезные вещи. Мы находимся в состоянии войны и не можем встречаться в Москве или Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит – это просто несерьезный разговор, это не приближает нас к окончанию войны", – сказал Зеленский.

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Он также иронично отреагировал на предложение Лукашенко лично отвезти его в российскую столицу.

"Он предлагает взять меня – я ему что, чемодан, что ли? Взять меня в самолет и полететь в Москву, зачем? Это несерьезный разговор", – заявил президент.

Вместо этого Зеленский предложил Лукашенко самому привезти Путина в Киев, заверив, что украинская сторона гарантирует им безопасный прием.

"Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры", – ответил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российский диктатор Путин неоднократно "звал" Зеленского в Москву. Он цинично выдвигал такое неприемлемое предложение, чтобы сорвать любые попытки устроить двусторонние переговоры РФ и Украины на высшем уровне.

Зеленский резко ответил на вопрос журналистов РФ о его возможном визите в Москву. Он заявил, что прибудет в российскую столицу "на ракете".