Лукашенко рассказал, какой совет дал Трампу по поводу Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перед саммитом США и России на Аляске советовал Дональду Трампу не давить на российского диктатора Владимира Путина. Он убеждал американского лидера, что такой подход не даст результата, поскольку Путин хорошо понимает возможности Соединенных Штатов.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью французскому журналу Le Point. Чиновник также поделился подробностями телефонного разговора с Трампом, который состоялся в августе 2025 года накануне встречи американского и российского президентов на Аляске.

Телефонный разговор с Трампом был продолжительным и касался сразу нескольких международных вопросов. В частности, политики говорили о войне в Украине, будущей встрече американского президента с Владимиром Путиным, а также об отношениях с Китаем.

Белорусский лидер утверждает, что во время беседы пытался дать Трампу рекомендации относительно его общения с главой Кремля. Он призывал американского президента не торопиться и не пытаться давить на Путина.

"Я ему просто от души пожелал успехов и сказал: "Дональд, не торопись, общаясь с Путиным". Хотя они уже вели переговоры, я порекомендовал ему, как себя вести: "Дональд, не дави на Путина, это бесполезно". Путин понимает, что такое Соединенные Штаты Америки", – пересказал Лукашенко.

Отдельно собеседники затронули тему Китая. По словам Лукашенко, Трамп поднял вопрос о роли Пекина в мировой политике. При этом речь шла не о двусторонних отношениях Беларуси и Китая, а о влиянии этой страны в целом.

Лукашенко также опроверг предположение, что телефонный разговор с Трампом в августе 2025 года был их первым контактом. Он объяснил, что именно тогда об общении двух лидеров впервые сообщили публично, однако это не означает, что до этого они не контактировали.

После разговора Трамп отправился на встречу с Путиным и якобы сказал российскому президенту…

"Я только что разговаривал с твоим поклонником", – говорит чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию прекратить войну. Чиновник считает, что обе стороны допустили ошибки, и также выразил убеждение, что Москва не потерпит стратегического поражения в войне. Ведь российский диктатор Владимир Путин якобы не намерен захватывать всю украинскую территорию.