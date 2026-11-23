Ле Пен отказалась от приглашения Зеленского посетить Киев: как она это объяснила

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Политик объяснила свое решение намерением не совершать зарубежных поездок в течение президентской кампании.

Об этом Ле Пен заявила в интервью французскому изданию Le Figaro. Она решила сосредоточиться на предвыборной кампании во Франции и не планирует выезжать за границу.

Такое решение отличается от ее поведения во время предыдущей президентской кампании 2017 года, когда она посещала Москву и встречалась с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Ле Пен сообщила, что отказалась от зарубежных поездок независимо от их направления, то есть ее решение не связано исключительно с приглашением украинской стороны.

Политик сейчас сосредоточена на борьбе за президентское кресло во Франции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила, что в случае избрания президентом Франция прекратит оказывать Украине финансовую помощь. В то же время она заявила, что Париж выполнит уже взятые на себя обязательства, а также продолжит поддерживать Киев в других формах.