Ле Пен отказалась от приглашения Зеленского посетить Киев: как она это объяснила
Ле Пен объяснила отказ финан...
Источник: Getty Images
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Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Политик объяснила свое решение намерением не совершать зарубежных поездок в течение президентской кампании.
Об этом Ле Пен заявила в интервью французскому изданию Le Figaro. Она решила сосредоточиться на предвыборной кампании во Франции и не планирует выезжать за границу.
Такое решение отличается от ее поведения во время предыдущей президентской кампании 2017 года, когда она посещала Москву и встречалась с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Ле Пен сообщила, что отказалась от зарубежных поездок независимо от их направления, то есть ее решение не связано исключительно с приглашением украинской стороны.
Политик сейчас сосредоточена на борьбе за президентское кресло во Франции.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила, что в случае избрания президентом Франция прекратит оказывать Украине финансовую помощь. В то же время она заявила, что Париж выполнит уже взятые на себя обязательства, а также продолжит поддерживать Киев в других формах.
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