Кушнер заявил, что в Украине идет прокси-война, и назвал опасения Европы по поводу России "необоснованными"

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что война в Украине якобы превратилась в "прокси-войну" между Европой и Россией. Он также назвал необоснованными опасения европейских государств по поводу возможной российской агрессии.

Об этом Кушнер рассказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Маттиасу Депфнеру в рамках подкаста MD Meets. По словам американского представителя, нынешняя ситуация крайне опасна, а ошибки сторон могут привести к масштабной эскалации.

"Мы живем в невероятно опасное время, когда эта война отчасти ограничена Украиной, но фактически стала прокси-войной, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России. И не понадобится много просчетов, чтобы эта ситуация резко обострилась", – заявил Кушнер.

Что Кушнер сказал о членстве Украины в НАТО

Американский спецпосланник также заявил, что Украина якобы выдвигает чрезмерные требования в отношении гарантий безопасности. По его словам, Киев стремится получить от международных партнеров более конкретные обязательства, чем те, которые предусмотрены статьей 5 Североатлантического договора.

Во время интервью Депфнер поинтересовался, могло ли членство Украины в НАТО с 2008 года предотвратить войну. Кушнер не исключил такой возможности, однако в то же время предположил, что вступление в Альянс могло бы спровоцировать начало войны на одно или даже два десятилетия раньше.

"Для России это была красная линия. И если обратиться к истории России, то можно увидеть, что на нее нападали примерно раз в столетие на протяжении последних тысяч лет, и эти нападения всегда происходили через коридор, которым сейчас является современная Украина. И я думаю об этом с российской точки зрения", – сказал спецпосланник Трампа.

Кушнер назвал опасения Европы по поводу России безосновательными

Представитель США заверил, что не поддерживает ни одну из сторон, а пытается понять их позиции для достижения договоренностей. По его словам, Москва воспринимает расширение НАТО на восток как провокацию, тогда как Вашингтон рассматривает его исключительно как оборонительный союз.

Именно поэтому во время переговоров с представителями РФ американская делегация пыталась найти решения, реализация которых не вызывала бы у какой-либо из сторон ощущения угрозы.

В то же время Кушнер высказал мнение, что взаимные опасения России и стран НАТО являются следствием недопонимания и недостаточной коммуникации. В частности, он заявил, что обеспокоенность европейских государств потенциальным нападением РФ якобы не имеет достаточных оснований.

Напомним, Кушнер назвал территориальный вопрос главным препятствием для завершения войны в Украине. Американский спецпосланец предложил сначала сосредоточиться на условиях послевоенного урегулирования, а уже потом переходить к обсуждению возможных территориальных уступок.

Как писал OBOZ.UA, специальный посланник президента США Дональда Трампа заявил, что крупнейший за время войны обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться перед рождественскими праздниками. По словам американского спецпосланника, подготовка соответствующей гуманитарной операции была одной из главных целей трехсторонних переговоров в Абу-Даби.