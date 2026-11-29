Блог | Кураторы: как Москва сохраняет свое влияние в Украине

Новость о подрыве автомобиля мало кому известного российского журналиста и бывшего советника премьера Николая Азарова Сергея Заворотнего не стала большой сенсацией в украинском информационном пространстве хотя бы потому, что Заворотний не был публичной персоной во время своей работы в украинской столице. Впрочем, я неоднократно встречал его тогда в коридорах власти – и убеждался, что этот человек оказывал незаурядное влияние и на повестку дня, и на решения тогдашнего премьера, пишет Виталий Портников для издания "Збруч".

Далее текст на языке оригинала.

Мій колега Євгеній Кисельов, як виявилося, познайомився із Заворотнім значно раніше, ще у Москві. Той і не намагався приховати від колег своїх тісних звʼязків зі спецслужбами – тобто був навіть не журналістом у погонах, а розвідником під прикриттям. А поруч з Азаровим Заворотній, звичайно ж, був зовсім не винахідливим шпигуном, що підглядав у секретні документи на столі голови уряду. Ні, він був звичайним куратором російського агента Ніколая Азарова, який з огидою – ну, гроші ж не пахнуть – видавав себе за Миколу.

Підрив Заворотнього дозволяє зовсім інакше подивитися на сам інститут кураторства, який існує в Україні буквально з перших років її незалежності, – і для виконання цих функцій Кремль використовує як власних громадян, яких надсилає в Україну, так і громадян України, що працюють тут під прикриттям. Процес був запущений спочатку в Криму, де у січні 1994 року на перших і останніх президентських виборах в автономії переміг очільник виборчого блоку "Росія" Юрій Мєшков. З Москви наглядати за Мєшковим надіслали колишнього народного депутата СРСР Віктора Мініна, який очолив Службу державних справ Криму.

Я познайомився із Мініним ще на першому зʼїзді народних депутатів Радянського Союзу. Кмітливий і харизматичний хлопець, депутат від комсомолу, представився мені як майстер цеху – відрізняти справжніх майстрів цеху від офіцерів КДБ я тоді ще не вмів. Тому мені залишалося тільки дивуватися впливу Мініна, який фактично зірвав всі плани комсомольського керівництва на останньому зʼїзді ВЛКСМ і виявився здатним встановити контроль своєї групи над комсомольською власністю ще тоді, коли про майбутню приватизацію ніхто й не думав. Ніхто, окрім людей з Луб’янської площі.

Саме Мінін надоумив Мєшкова створити новий уряд Криму з громадян Російської Федерації і очолив процес мʼякого відʼєднання півострова від України. Проте у керівника адміністрації Мєшкова було й інше завдання – нагляд за так званою "молодою командою" кандидата на посаду президента України Леоніда Кучми, який за кілька місяців переможе на виборах.

Для допомоги Кучмі й кураторства процесу поглинання України Кремль у 1994 році (як потім у 2004-му для Януковича) створив цілий московський штаб на чолі з тісно повʼязаним із радянськими спецслужбами депутатом Держдуми Росії Константіном Затуліним – як і Мінін, цей мій давній московський знайомий починав свою карʼєру з майстра, тільки не з майстра цеху, а з майстра ремонту ліфтів. Кучма, втім, швидко позбувся як Затуліна, так і його помічників, колишніх дисидентів із суперечливою репутацією – депутата Держдуми В’ячеслава Ігрунова та редактора програм Радіо Свобода Володимира Малинковича. А от колишній прессекретар Кучми, призначений головою його адміністрації Дмитро Табачник залишився надовго.

Я бачив, якими очима Табачник дивився на Мініна – це був погляд відданого пса. З Табачником я також познайомився в кулуарах одного зі зʼїздів народних депутатів СРСР, але за дещо інших умов, ніж із Мініним.

Табачник, новообраний депутат Київської міської ради, приїздив до Москви на установчий зʼїзд депутатського обʼєднання "Союз" – головної реакційної сили країни, представники якої згодом відкрито виступатимуть за припинення реформ і військовий переворот. Звісно, програма групи не надто відрізнялася від поглядів і дій Путіна. Але тоді обʼєднання "Союз" виглядало занадто одіозним, і я не розумів, для чого молодій людині, до того ж міському, а не союзному депутату, приїздити на цей зʼїзд. Табачник так і не міг мені цього пояснити – він взагалі був явно збентежений, що зустрів українського журналіста і факт його перебування буде оприлюднено (дійсно, я про це написав – і депутати тоді вже демократичної Київради відмовилися обрати Табачника головою однієї з комісій).

І тоді я вирішив перепитати щодо присутності Табачника у члена політбюро і секретаря ЦК компартії України Юрія Єльченка, що також був присутній у будівлі на Новому Арбаті. Юрій Никифорович у властивій йому обережній манері дав мені зрозуміти, що Табачник тут не просто так, що він "звідти" – і тоді я побачив, з якою повагою розмовляють з молодим хамовитим вискочкою сивочолі народні депутати. Звісно, Єльченка – адже КДБ мав сувору заборону вербувати партійних керівників його рівня та й просто до них наближатися – звʼязки Табачника не обходили. Але ж не всі були членами політбюро.

Отже, все президентство Кучми було процесом дистанціювання від кураторства й позбавлення впливу чиновників і радників, які не просто працювали на Москву з точки зору постачання інформації, а втілювали її інтереси. Складний тандем двох одвічних суперників у владі Володимира Горбуліна і Євгена Марчука, які й були дроворубами цього московського лісу, зрештою зазнав поразки, коли на тлі спецоперацій Путіна і міжнародної ізоляції Кучми в кріслі голови його адміністрації зʼявився Віктор Медведчук. Проте це був тільки перший етап перед приходом до влади справжньої ліквідаційної команди на чолі з рецидивістом Віктором Януковичем, якого, очевидно, завербували ще під час увʼязнення. Але тут відбувся перший Майдан – і команда отримала можливість почати процес ліквідації України тільки у 2010 році, коли більшість українців все ж таки обрала крадія-рецидивіста своїм лідером. Фактично тоді смертний вирок державі було підписано, і в кабінетах українських чиновників почали свою місію терміти-Заворотні. Але тут відбувся другий Майдан…

Проте головне питання – не історичне. Воно полягає в тому, який рівень московського впливу зберігається у владних кабінетах до сьогодні й наскільки процес трансформації України у класичну латиноамериканську мафіозну державу сприяє відновленню та посиленню цього впливу.

Від точної відповіді на це питання залежить, буде підписаний у 2010 році вирок виконано чи нам вдасться врешті його скасувати. Ну і, звичайно, ціна скасування також залежить від цієї відповіді.