Кривонос смелый перед камерами, но исчез перед неудобными вопросами ВСК, – Решмедилова
Кривонос смелый перед камера...
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Директор НАБУ Семен Кривонос не придет 23 ноября на заседание парламентской ВСК, где должен был отвечать на неудобные вопросы после резонансных показаний генерала СБУ Сергея Дуки. Официальная причина – заграничная командировка. Однако такая неявка выглядит как попытка избежать публичных объяснений.
Об этом заявила политолог Александра Решмедилова, комментируя решение руководителя НАБУ пропустить заседание комиссии.
"Когда нужно выступать с обвинениями, руководство НАБУ находит время и для камер, и для пресс-конференций. А когда настало время лично объяснить свою позицию парламентской комиссии – голова уходит глубоко в песок", – подчеркнула Решмедилова.
Она обратила внимание на разительный контраст между громкими заявлениями, медийным "альфачеством" Кривоноса и его нежеланием лично отвечать на вопросы депутатов.
По мнению Решмедиловой, если командировка действительно мешает участию в ВСК 23 ноября, директор НАБУ мог бы предложить другую дату. "За громкие слова нужно отвечать. И общество имеет право услышать эти ответы без посредничества пресс-службы", – подчеркнула она.
Решмедилова подчеркнула, что командировка не снимает вопросов к руководству НАБУ, возникших после показаний генерала Дуки по делу "Карфаген".
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