"Крым – это Украина": в ООН заявили, что требование вывести ВСУ с оккупированных Россией территорий не является путем к миру

Требование России отвести войска и отдать ей всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины не является "компромиссом" ради мира. Это лишь откроет агрессору путь к следующему наступлению.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, выступая на заседании Совбеза в понедельник, 23 ноября. Его цитирует "Укринформ".

Оккупация части нашей территории не может быть основанием для навязывания своих условий. Суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах международно признанных границ должны быть полностью восстановлены, сказал дипломат.

"Уступки со стороны жертвы никогда не были миром. К миру ведут давление на агрессора и сила того, кто защищается", – заявил он.

Также украинцы "имеют право выбирать свои союзы". "Не может быть никаких ограничений для наших Вооруженных сил и никаких навязываний в отношении нашей стратегии. И никакое решение по безопасности Украины не может приниматься без Украины", – напомнил Павличенко.

Именно Российская Федерация начала войну и может прекратить ее в любой момент. Для этого не нужны сложные мирные переговоры или дополнительные форматы. Заместитель постпреда отметил, что Киев готов к немедленному, безусловному и всеобъемлющему прекращению огня и предлагал начать с прекращения ударов по энергетике и на море. "Россия сказала нет", – подчеркнул он.

"Нам нужен мир, но всеобъемлющий, справедливый и длительный, основанный на соблюдении принципов Устава ООН и подкрепленный надежными гарантиями безопасности для Украины", – подчеркнул Павличенко.

Также Киев готов к тому, чтобы трехсторонние переговоры Украины, США и России перешли на уровень лидеров. Москва же затягивает процесс.

Что касается наших ударов по Керченской переправе, то Кремль пытается предстать перед международным сообществом миротворцем и даже жертвой, одновременно систематически атакуя украинскую гражданскую инфраструктуру.

Вооруженные силы Украины действуют исключительно в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

"Крым – это Украина, и все на украинской территории является украинским, в частности так называемый Керченский мост. И когда речь идет о том, что принадлежит нам, мы имеем право действовать по своему усмотрению", – подчеркнул дипломат.

Сейчас Украина разделяет оценку президента США Дональда Трампа, который во время пресс-конференции в Вашингтоне сказал, что Владимир Путин переживает "тяжелые времена". Наше давление на агрессора будет усиливаться.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Кремле заявили, что следующий раунд трехсторонних переговоров может состояться в Абу-Даби. Москва рассматривает столицу Объединенных Арабских Эмиратов как одну из возможных площадок, но конкретная дата встречи пока не определена.