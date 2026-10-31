"Ни шагу назад": Стубб рассказал, какие два послания передал Путину от Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что 27 октября во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным передал ему два послания от президента Украины Владимира Зеленского. В них говорится о готовности Украины к двусторонней встрече с РФ на уровне лидеров и о мерах по деэскалации, которые предлагает Киев.

Об этом сообщило издание Areena.

Что передал Стубб Путину во время телефонного разговора

Президент Финляндии отметил, что по просьбе Зеленского озвучил российскому диктатору Путину два послания. В них шла речь о готовности Украины к двусторонней встрече с РФ на уровне лидеров и о мерах по деэскалации, которые предлагает Киев.

"Во-первых, он (Зеленский. – Ред.) хотел бы провести двусторонний разговор с президентом Путиным и обсудить, в частности, территориальные вопросы и безопасность.

Второе касалось именно так называемых мер по деэскалации, то есть того, чтобы мы смогли добиться определенного перемирия по ключевым вопросам, таким как энергетика и энергетические объекты, продовольственная безопасность, обмен пленными или инфраструктура в целом", – говорится в материале.

Стубб также отметил, что во время звонка он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере получили возможность расспросить о подготовке России к трехсторонним переговорам в Абу-Даби.

"Затем у нас была возможность спросить, как он собирается действовать в Абу-Даби. В этом смысле разговор также был очень полезным", – сказал Стубб.

Отвечая на вопрос журналистки о том, приблизил ли разговор с Путиным мир, президент Финляндии сказал, что шаг назад не сделан, однако это скорее шаг к созданию доверия.

"Пожалуй, шага назад не сделано, но и без слов понятно, что первый звонок – это скорее шаг, внушающий доверие", – отметил Стубб.

Стубба также спросили, как после телефонного звонка с Путиным будет продолжаться налаживание контактов и восстановление отношений с Россией. На это он ответил, что в будущем отношения между Россией и Финляндией будут совсем другими, чем раньше.

"Посмотрим спокойно, шаг за шагом. Единственное, что можно сказать наверняка, – это то, что отношения, которые, например, когда-то существовали между Россией и Финляндией, в будущем будут совсем другими", – сказал он.

Стубб также отметил, что Финляндия и Норвегия также заявили Путину, что не одобряют деятельность российского "теневого флота" в Балтийском море.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Стере передать российскому диктатору Путину определенные сигналы. Их телефонный разговор с главарем Кремля был заранее согласован с украинской стороной.

По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным был предварительно согласован с Украиной во время встречи в Осло. Он отметил, что Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией и непосредственно заинтересованы в собственной безопасности, поэтому выступают партнерами Украины в мирных усилиях.

Представитель также подчеркнул, что Украина не выступает против дипломатических контактов европейских государств с Россией, если они являются частью согласованных усилий. Он призвал других европейских лидеров согласовывать с Киевом контакты с российским руководством.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что госсекретарь США Марко Рубио выразил скептическое отношение к возможности завершения войны в Украине дипломатическим путем. Он отметил, что в ходе дипломатического процесса станет понятно, возможен ли такой вариант. Рубио признал, что не может утверждать, будто переговорное урегулирование войны уже близко.