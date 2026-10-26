Блог | Кремль уничтожает Европу, пока Брюссель спит

Пока европейские лидеры обсуждают российскую угрозу, разрабатывают очередные стратегии безопасности и проводят бесконечные саммиты, Кремль уже ведет войну против Европы. Причем не где-то на ее восточных границах, а внутри самого Европейского союза. И самое опасное то, что Москва научилась использовать против европейцев не только диверсантов, агентуру и пропаганду, но и внутренние проблемы европейских государств.

Посмотрите, что происходит во Франции. Политическая нестабильность, кризис доверия к власти, государственный долг около 120% ВВП, недовольство стоимостью жизни и все большая популярность радикальных политических сил. Президент Макрон завершает свое правление в атмосфере общественного разочарования, а перспектива прихода к власти правопопулистского лагеря давно перестала быть политической фантастикой.

Похожие процессы происходят и в других странах. Италия, Бельгия, Испания, Португалия сталкиваются с проблемами стоимости жизни, доступности жилья, бюджетных ограничений и недовольства качеством государственных услуг. Молодежь все чаще не видит перспектив, средний класс ощущает ухудшение своего положения, а политики предлагают простые ответы на чрезвычайно сложные вопросы.

И вот тут начинается самое интересное. Кремлю не нужно создавать все эти кризисы. Достаточно научиться ими пользоваться.

Российская стратегия гораздо шире, чем финансирование пророссийских партий или распространение пропаганды. Москва заинтересована в Европе, где граждане все больше ненавидят собственные правительства, каждое бюджетное решение превращается в политическую войну, а помощь Украине становится поводом для внутреннего скандала.

Европейцам навязывают мысль, что их экономические проблемы вызваны поддержкой Украины, санкциями против России и политикой Брюсселя. Что дешевые российские энергоносители вернут благополучие, договоренности с Путиным обеспечат мир, а отказ от поддержки Украины позволит направить миллиарды на собственные социальные нужды.

Конечно, экономические проблемы Европы имеют гораздо более глубокие причины. Но пропаганде не нужны сложные аргументы. Ей нужен виновный. И Москва делает все возможное, чтобы в сознании европейского избирателя таким виновным стала Украина.

Фактически Кремль пытается превратить социальное недовольство европейцев в политическое оружие против самой Европы.

И пока одни российские структуры работают с общественным мнением, другие занимаются куда более конкретными вещами.

Мы продолжаем называть это гибридной войной. Но давайте наконец признаем: когда в европейских логистических сетях обнаруживают взрывные устройства, когда происходят поджоги предприятий оборонной промышленности, диверсии против критической инфраструктуры, а российские беспилотники нарушают воздушное пространство государств НАТО, слово "гибридная" все больше превращается в удобный дипломатический эвфемизм.

Россия уже ведет против Европы диверсионную войну низкой интенсивности. Необъявленную, без официальной линии фронта, но с реальными операциями, направленными на запугивание общества, истощение спецслужб, нарушение логистики и проверку готовности европейских правительств отвечать.

И что делает Европа? Проводит консультации, выражает обеспокоенность, обсуждает новые механизмы координации. Безусловно, европейские государства укрепляют оборону и противодействуют российским операциям. Но темпы этих процессов часто не соответствуют характеру угрозы.

Путин понимает, что прямое военное столкновение с НАТО несет огромные риски. Поэтому он пытается действовать ниже порога коллективного военного ответа Альянса. Одна диверсия, один поджог, один информационный скандал, один политический кризис. Каждый отдельный эпизод кажется недостаточным для радикальной реакции. Но вместе они постепенно расшатывают европейскую систему безопасности.

Особенно опасным этот процесс становится на фоне внутренней политической радикализации. Российские операции накладываются на реальное недовольство граждан. В результате европейские правительства вынуждены одновременно бороться с экономическими проблемами, общественными протестами и внешним вмешательством.

А теперь представим Европу через три-пять лет.

В ряде государств могут смениться правительства. Часть новых политических сил потребует сокращения внешних расходов, пересмотра санкций и восстановления экономических отношений с Россией. Помощь Украине будет все чаще конкурировать с финансированием социальных программ, здравоохранения, жилищной политики и обслуживанием государственного долга.

И здесь нам нужно избавиться от одной опасной иллюзии: европейская поддержка Украины не гарантирована навсегда.

Даже сегодня, когда Россия ведет полномасштабную войну против нашего государства, отдельные европейские правительства используют украинский вопрос для внутриполитического торга. Что будет происходить, когда экономические проблемы обострятся, а часть общества потребует тратить деньги исключительно внутри собственных стран?

Москва рассчитывает именно на это. Ей не обязательно убеждать большинство европейцев полюбить Россию. Достаточно убедить их, что Украина – слишком дорогая проблема, санкции – невыгодны, а противостояние с Кремлем – бесперспективно.

Это и есть одна из главных целей российской стратегии: не обязательно побеждать Европу военным путем, если можно постепенно лишить ее политической воли к сопротивлению.

В то же время для Украины в этой ситуации есть не только угрозы, но и возможности.

Наше государство уже обладает уникальным опытом противодействия российским беспилотникам, ракетным атакам, диверсиям, кибератакам и информационным операциям. То, что для многих европейских стран остается предметом теоретических дискуссий, для нас давно стало повседневной практикой.

Украина может предложить Европе конкретные решения для ее собственной безопасности: совместное производство вооружений, технологии противодействия дронам, защита критической инфраструктуры, обмен разведывательным опытом и механизмы противодействия российским диверсиям.

Но для этого европейские политические элиты должны осознать простую вещь: безопасность Украины и безопасность Европы – не два разных вопроса. Это один и тот же конфликт с Россией, который ведется разными методами.

Пока европейские столицы пытаются отделить войну в Украине от собственных внутренних проблем, Кремль давно рассматривает их как части единой стратегии.

Самая большая ошибка Европы сегодня – считать, что время работает в ее пользу. Что можно еще несколько лет дискутировать об оборонных бюджетах, согласовывать санкции, искать компромиссы с пророссийскими политиками и надеяться, что российская угроза постепенно исчезнет.

Не исчезнет.

Путину не нужна сильная, объединенная и безопасная Европа. Ему нужен континент, занятый собственными кризисами, рассоренный внутри и неспособный принимать совместные решения.

И пока Брюссель продолжает обсуждать, как защитить Европу в будущем, Кремль уже атакует ее сегодня.