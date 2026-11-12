Кремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток, – Песков

Кремль после очередного раунда мирных переговоров при посредничестве США продолжает требовать нерасширения НАТО. В РФ хотят, чтобы это обещание было оформлено в соответствующих документах, а не устно.

Об этом 12 ноября в комментарии пропагандистскому телевидению заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина. Он пожаловался, что Североатлантический альянс уже обещал не включать в свой состав новые страны, но в итоге "НАТО пять или шесть раз расширялось на восток".

"За такими важными для нас словами (устными обещаниями. – Ред.) должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО", – сказал пресс-секретарь главаря России.

Очевидно, эту тему кремлевское руководство поднимало 12 ноября, когда посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетали в Москву для переговоров с Путиным.

Отметим, что Российская Федерация требовала нерасширения Североатлантического альянса еще до полномасштабного вторжения в Украину, в частности в феврале 2022 года передала американским властям соответствующее требование.

Как писал OBOZ.UA:

– Виткофф и Кушнер провели в Кремле более двух часов. Источники Bloomberg утверждают, что этот разговор не привел к изменению позиций России и Украины по ключевым вопросам. Информатор, близкий к Кремлю, охарактеризовал встречу американских представителей с Путиным как "визит вежливости".

– В московском аэропорту "Внуково" Виткофф заявил журналистам, что европейские представители могут присоединиться к следующему этапу переговоров о завершении войны РФ против Украины.