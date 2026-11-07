Кремль раскрыл состав делегации на переговоры в Абу-Даби: военная разведка также присутствует

Россия раскрыла состав своей делегации на предстоящие переговоры с США и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ), которые состоятся 10-11 ноября. В команду войдут представители министерства иностранных дел, генерального штаба и даже военной разведки РФ.

Делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о составе делегации от РФ

По информации агентства со ссылкой на российские СМИ, делегацию РФ на переговорах вновь возглавит помощник Кремля Владимир Мединский. Также в ее состав впервые включили заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и старшего офицера Генерального штаба Юрия Жигарловского.

Известно, что Рябков отвечает за взаимодействие России со странами Северной и Южной Америки, а также за вопросы контроля над вооружениями, нераспространения и ядерной программы Ирана.

А Жигарловский занимает должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, которое занимается военным планированием и проведением операций.

Также в переговорную группу войдут заместитель главы МИД России Михаил Галузин и руководитель российской военной разведки Игорь Костюков. Оба уже участвовали в предыдущих переговорных миссиях.

Путин обсудил с делегацией подготовку к переговорам

В пятницу, 6 октября, члены российской переговорной делегации провели встречу с главой Кремля Владимиром Путиным во время заседания Совета безопасности. Одной из тем обсуждения стала подготовка к будущим переговорам.

В открытой для телекамер части заседания Путин выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию встречи и заявил о намерении обсудить с российской командой дальнейшие шаги. Остальная часть заседания прошла в закрытом режиме.

Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США должны пройти в Абу-Даби во вторник и среду, 10-11 октября. Стороны планируют обсудить возможные пути прекращения войны. Это будет первая подобная встреча с февраля.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер объявил о подготовке первой с февраля трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. По его словам, американская сторона разрабатывает предложения, которые должны обеспечить содержательное обсуждение и помочь продвинуться к завершению войны. Среди главных тем Кушнер назвал гарантии безопасности для Украины и формирование более широкой архитектуры безопасности в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби". Во время этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.