"Кремль проигрывает войну": в ЕС ответили на угрозы России дипломатам в Киеве

Европейский Союз не будет сворачивать поддержку Украины, несмотря на угрозы со стороны страны-агрессора России в адрес дипломатов в Киеве. Позиция дипломатического представительства ЕС остается непоколебимой, а давление на Москву будет только усиливаться.

Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд. Он отметил: в Кремле прибегают к очередным запугиваниям, чтобы заставить Европу сократить помощь Украине, однако россиянам не удастся этого добиться.

"Россия не впервые прибегает к таким угрозам. Это свидетельствует о том, что Кремль проигрывает войну и теряет самообладание. Мы и впредь будем поддерживать Украину, разоблачать безответственные и опасные действия России и усиливать давление на нее", – подчеркнул Виганд.

Он также добавил, что Евросоюз реализует самый масштабный в истории пакет санкций, в частности, введя на этой неделе новые ограничения в связи с депортацией украинских детей.

В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС продолжает активно финансировать и обеспечивать оборонные нужды Украины. В частности, утверждены планы оборонных закупок на 28,3 млрд евро, а также отдельно выделяется 6,6 млрд евро непосредственно на военную помощь.

"Как отметила верховный представитель Каллас, Россия готова идти на большие риски, но мы также усиливаем наши действия, чтобы повысить цену агрессии для России", – отметил пресс-секретарь.

При этом статус Представительства ЕС в Киеве остается полностью неизменным.

Что сказали в РФ

Руководство страны-агрессора России анонсировало новые ракетные и дронные удары по Киеву. Особое предупреждение Москва адресовала иностранцам и персоналу дипломатических миссий в украинской столице. Продолжение террора россияне оправдали ударом по колледжу в Старобельске.

В российском МИД напомнили, что уже угрожали дипломатам в мае и призвали их срочно покинуть украинскую столицу. При этом россияне цинично заявили, что якобы наносят удары по предприятиям ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

"Не все прислушались к предостережениям и сознательно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, в Украину с визитами прибывают иностранные официальные лица", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения о возможном переезде дипломатических миссий из Киева.

По его словам, иностранные партнеры не сообщали Украине о планах переноса посольств из столицы. На данный момент нет никакой официальной информации о подготовке такого переезда.