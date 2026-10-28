Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия" и вспомнил задержание Ткача

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пожаловался, что против него готовили "насильственные действия". По его словам, за ним была направлена ​​группа лиц, которая должна была совершить эти самые действия.

Более того, Кравченко обвинил в попытке совершения "насильственных действий" руководство НАБУ и САП. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Суть заявления Кравченко

По словам Кравченко, еще в сентябре он получил информацию о том, что вслед за ним была направлена ​​группа лиц, которая должна была совершить против него "противоправные насильственные действия". Также ему "сказали прямо", что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП.

Также Кравченко сказал, что приказы этой группе поступали из Офиса Президента. В то же время, он признал, что "у него пока нет достоверной информации о том, кто именно отдавал преступный приказ".

"По моим данным, Торкотюку в обмен на это пообещали должность. Я также вижу параллели с событиями схожего характера, которые произошли этим летом в Монако. Тем уголовным производством занимаются, в частности, прокуроры Офиса Генерального прокурора. Я владею информацией об обстоятельствах тех событий", – говорится в заявлении Кравченко.

Кравченко обвинил НАБУ и САП. Источник: Скриншот

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