Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия" и вспомнил задержание Ткача
Кравченко заявил, что против...
Источник: Руслан Кравченко/Facebook
Развернуть
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пожаловался, что против него готовили "насильственные действия". По его словам, за ним была направлена группа лиц, которая должна была совершить эти самые действия.
Более того, Кравченко обвинил в попытке совершения "насильственных действий" руководство НАБУ и САП. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Суть заявления Кравченко
По словам Кравченко, еще в сентябре он получил информацию о том, что вслед за ним была направлена группа лиц, которая должна была совершить против него "противоправные насильственные действия". Также ему "сказали прямо", что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП.
Также Кравченко сказал, что приказы этой группе поступали из Офиса Президента. В то же время, он признал, что "у него пока нет достоверной информации о том, кто именно отдавал преступный приказ".
"По моим данным, Торкотюку в обмен на это пообещали должность. Я также вижу параллели с событиями схожего характера, которые произошли этим летом в Монако. Тем уголовным производством занимаются, в частности, прокуроры Офиса Генерального прокурора. Я владею информацией об обстоятельствах тех событий", – говорится в заявлении Кравченко.
Кравченко обвинил НАБУ и САП.
Источник: Скриншот
Новость дополняется…