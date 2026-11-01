"Концепция работает": брат Вэнса объяснил, почему Путин не применит ядерное оружие в войне с Украиной

Несмотря на то, что российские власти время от времени бряцают ядерным оружием, диктатор Владимир Путин не пойдет на его применение в войне против Украины. Чтобы РФ прибегла к ядерному удару, ей должна была бы угрожать экзистенциальная опасность.

Об этом в интервью BBC Украина рассказал американский военный, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс. Он также напомнил о принципе взаимного гарантированного уничтожения, который заключается в том, что применение ядерного оружия одной из сторон конфликта приведет к полному и неизбежному уничтожению обеих сторон.

"Медведев – когда он выпьет примерно три четверти бутылки водки, то заходит в Twitter и начинает говорить о ядерной войне. Этот человек – идиот. Путин тоже намекает на это, он играет на том, что на Западе этого боятся... Существует определенная граница, после пересечения которой ядерное оружие действительно могут применить. Но этой границей не является территория Украины, она проходит внутри самой России", – подчеркнул он.

Например, речь идет о таком сценарии, при котором войска НАТО наступают на Москву.

"Но этого не произойдет, даже если Путин потеряет Украину. А если он потеряет контроль над территориями в Украине и после этого применит ядерное оружие, то все равно погибнет и потеряет все. В этом заключается одна из главных проблем применения ядерного оружия.

Да, оно представляет опасность для тех, против кого его применят, но и у них есть ядерное оружие в ответ, независимо от того, есть ли оно у Украины. Европейцы не будут сидеть сложа руки, если Путин направит на них ядерные боеголовки. И думаю, именно это и есть та граница, которую нельзя переступать, – принцип взаимного гарантированного уничтожения по-прежнему действует, хотя мы уже не так часто об этом говорим", – объяснил Вэнс.

Холодная война давно миновала, но этот принцип остается реальностью, и Путин это знает.

"Он может играть с такими угрозами, обращаясь к определенной аудитории, но сколько уже было красных линий, которые Путин грозился пересечь, но так и не пересек. Очевидно, он не настолько лишен логики, как некоторые хотят считать. Но он этого не сделает. Думаю, в целом США очень мало обеспокоены такой возможностью", – добавил двоюродный брат вице-президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нейт Вэнс, который три года воевал за Украину, предупредил об угрозе, которую Россия представляет не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Он считает, что любые уступки Кремлю лишь дадут ему возможность перегруппироваться, модернизировать армию и вернуться с новыми силами.