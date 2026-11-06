Контракт Украины с США по Starshield заканчивается в следующем году: что известно о новых переговорах

Контракт Украины с правительством США о доступе к Starshield, военной составляющей спутниковой сети Starlink, заканчивается уже в следующем году. Соответственно, Украина стремится срочно начать переговоры о заключении нового соглашения с правительством США.

Об этом агентству Reuters сообщил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник. Он добавил, что Украина до сих пор не получила объяснений по поводу внезапного введения ограничений в сервисе Starshield.

Сейчас самое время

"Контракт на Starshield заканчивается в следующем году. И мы понимаем, что переговоры о заключении нового контракта требуют времени. Сейчас как раз самое время. По сути, мы хотим получить ясность: сможем ли мы продолжить сотрудничество и на каких условиях", – цитирует агентство слова Дениса Сеника.

Дипломат уточнил, что контракт закончится в середине следующего года, но не указал точную дату, когда это произойдет.

Расследование по Starshield

Кроме того, Сеник сообщил, что Украина обращалась к США с просьбой предоставить объяснения по поводу инцидента с ограничением Starshield для украинских военных. Однако, по его словам, ни Пентагон, ни Белый дом, ни SpaceX не предоставили никакого ответа.

Напомним: двухпартийная группа сенаторов обратилась к генеральному инспектору Пентагона с просьбой провести расследование ограничения скорости соединения с сервисом Starlink, разработанным Маском, и его военной версией Starshield.

Но в Пентагоне отклонили запрос на проведение расследования недавних перебоев в предоставлении интернет-услуг спутников Starlink и Starshield для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink. Так, Силы обороны Украины физически не могут использовать обычный Starlink для ударов по России. Подобные операции можно проводить только через Starshield – специальную военную систему спутниковой связи, своего рода ответвление Starlink.