Клинтон заявил, что Трамп действительно восхищается Путиным. Видео

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что Дональд Трамп действительно восхищается российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, нынешний американский лидер также демонстрирует восхищение руководителями других государств.

В частности, Клинтон упомянул лидера Китая. Видео с его заявлением опубликовал Clash Report.

Что Клинтон сказал об отношении Трампа к Путину

Билл Клинтон заявил, что Дональд Трамп действительно восхищается Владимиром Путиным.

"Трамп действительно восхищается Путиным", – сказал бывший президент США.

Каких еще лидеров упоминал Клинтон

Кроме российского диктатора, Клинтон упомянул руководителя Китая и президента Северной Кореи.

"Он даже восхищается нашим соперником во многих сферах – лидером Китая. Он даже расхваливал президента Северной Кореи", – заявил Клинтон.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким IQ. В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три "сложных когнитивных теста".